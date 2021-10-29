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Алексей Цыденов встретился с претендентом на должность главы Заиграевского района

Алексей Цыденов встретился с претендентом на должность главы Заиграевского района
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
В ходе встречи Виталий Хамарханов рассказал о проблемах района и планах дальнейшего развития

Глава Бурятии провёл рабочую встречу с председателем районного совета депутатов Заиграевского района Виталием Хамархановым.

В ходе встречи депутат рассказал о проблемах района и планах дальнейшего развития. Виталий Хамарханов сообщил о намерении принять участие в конкурсе на должность главы муниципального образования и заручился поддержкой главы Бурятии. Алексей Цыденов пожелал кандидату успешной работы во благо района.

Главу Заиграевского района определит представительный орган муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, сообщили в правительстве республики. 

Как сообщал «Байкал-Daily», временно исполняющим обязанности главы Заиграевского района назначен Александр Митыпов, замглавы района по социальным вопросам.

Ранее приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ в отношении прежнего главы Заиграевского района Александра Бурлакова был оставлен без изменения Верховным судом Бурятии.

Бурлаков был осуждён Октябрьским районным судом по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.

глава Бурятии рабочая встреча

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