В ходе встречи Виталий Хамарханов рассказал о проблемах района и планах дальнейшего развития
Глава Бурятии провёл рабочую встречу с председателем районного совета депутатов Заиграевского района Виталием Хамархановым.
В ходе встречи депутат рассказал о проблемах района и планах дальнейшего развития. Виталий Хамарханов сообщил о намерении принять участие в конкурсе на должность главы муниципального образования и заручился поддержкой главы Бурятии. Алексей Цыденов пожелал кандидату успешной работы во благо района.
Главу Заиграевского района определит представительный орган муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, сообщили в правительстве республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», временно исполняющим обязанности главы Заиграевского района назначен Александр Митыпов, замглавы района по социальным вопросам.
Ранее приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ в отношении прежнего главы Заиграевского района Александра Бурлакова был оставлен без изменения Верховным судом Бурятии.
Бурлаков был осуждён Октябрьским районным судом по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.
Алексей Цыденов встретился с претендентом на должность главы Заиграевского района
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