В Бурятии устояло решение суда по делу главы Заиграевского района

Осуждённый и защитник просили оправдать его в связи с отсутствием в его действиях состава преступления
Верховный суд Бурятии приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ в отношении главы Заиграевского района Александра Бурлакова оставил без изменения.
7 сентября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики по апелляционной жалобе адвоката рассмотрела уголовное дело в отношении Бурлакова. Ранее он был осуждён Октябрьским районным судом по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.
В суде апелляционной инстанции осуждённый и его защитник просили оправдать Александра Бурлакова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
- Суд апелляционной инстанции, рассмотрев доводы стороны защиты, признал их несостоятельными, выводы суда первой инстанции о доказанности вины Бурлакова А.В. в совершении преступления правильными, назначенное наказание справедливым, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года в отношении главы Заиграевского района Бурятии Александра Бурлакова был вынесен приговор. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.
На суде установлено, что в ноябре 2018 года глава района в отсутствие правовых оснований единолично принял решение о введении в Заиграевском районе режима «Чрезвычайная ситуация». По его незаконному указанию подчинённые из районной администрации подготовили фиктивные документы об отсутствии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района необходимого запаса угля.
- В результате преступных действий предоставленная из резервного фонда правительством республики субсидия в размере около 5 млн. рублей была необоснованно потрачена на нужды коммерческих организаций, - сообщали тогда в прокуратуре Бурятии.
В Бурятии устояло решение суда по делу главы Заиграевского района
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Осуждённый и защитник просили оправдать его в связи с отсутствием в его действиях состава преступления
Заседания пройдут в двух городах Бурятии
Участки сельхозназначения были захламлены, почва загрязнена
Заместитель премьер-министра Казахстана давно мечтал побывать в дацане
В республике уже началось досрочное голосование
Сбитая девушка получила травмы
Просушивать дома пострадавших будут дизельными и газовыми тепловыми пушками
По мнению Алексея Цыденова, рейсы должны быть не только дешёвые, но и регулярные
Новому главе 35 лет
По прогнозам учёных, многоводье может продлиться несколько лет
Лидерами стали Крым и Краснодарский край
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу
Один полицейский и вовсе «забыл» про купленную женой квартиру
Власть, 05.09.2021
Соглашение заключено на пять лет
Власть, 05.09.2021
Крупного чиновника поразил «волшебный» чай из Бурятии