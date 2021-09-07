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В Бурятии устояло решение суда по делу главы Заиграевского района

В Бурятии устояло решение суда по делу главы Заиграевского района
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждённый и защитник просили оправдать его в связи с отсутствием в его действиях состава преступления

Верховный суд Бурятии приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ в отношении главы Заиграевского района Александра Бурлакова оставил без изменения.

7 сентября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики по апелляционной жалобе адвоката рассмотрела уголовное дело в отношении Бурлакова. Ранее он был осуждён Октябрьским районным судом по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.

В суде апелляционной инстанции осуждённый и его защитник просили оправдать Александра Бурлакова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

- Суд апелляционной инстанции, рассмотрев доводы стороны защиты, признал их несостоятельными, выводы суда первой инстанции о доказанности вины Бурлакова А.В. в совершении преступления правильными, назначенное наказание справедливым, - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года в отношении главы Заиграевского района Бурятии Александра Бурлакова был вынесен приговор. Он признан виновным в превышении должностных полномочий

На суде установлено, что в ноябре 2018 года глава района в отсутствие правовых оснований единолично принял решение о введении в Заиграевском районе режима «Чрезвычайная ситуация». По его незаконному указанию подчинённые из районной администрации подготовили фиктивные документы об отсутствии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района необходимого запаса угля.

- В результате преступных действий предоставленная из резервного фонда правительством республики субсидия в размере около 5 млн. рублей была необоснованно потрачена на нужды коммерческих организаций, - сообщали тогда в прокуратуре Бурятии.

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