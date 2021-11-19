Глава Бурятии отреагировал на кофейню без QR-кодов: «Шутки неуместны»

Улан-удэнская кофейня открыто заявила об обслуживании посетителей без QR-кодов
Одна из кофеен Улан-Удэ объявила о том, что, вопреки требованиям, не будет проверять QR-коды о вакцинации против коронавируса у своих посетителей. Об этом представители заведения сообщили на своей странице в соцсети.
- Сообщаем вам, что мы готовы обслужить вам без QR-кода. Поскольку мы не являемся должностными лицами законодательной, исполнительной или судебной власти, и не имеем полномочий ограничивать ваши права и свободы, - написали представители кофейни.
Также они обосновали своё решение словами про «свободы и законные интересы граждан».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует обязательная система пропусков в общественные места при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса, перенесённом в течение полугода заболевании, или необходимых справок. Это касается общепита, торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, салонов красоты и многих других мест.
На заявление кофейни сегодня отреагировал глава Бурятии Алексей Цыденов. Его комментарий опубликовала телекомпания «Тивиком» на своей странице в Instagram tvcom_news.
- Правило действует общее. Это не для того, чтобы кому-то сделать сложнее. Правило для того, чтобы сейчас переломить ситуацию с коронавирусом. QR-код – это подтверждение того, что человек имеет иммунитет. Поэтому, если кто-то не будет следовать правилам, он будет отвечать в соответствии с законодательством, а у нас административная ответственность вплоть до закрытия до 90 дней. Здесь шутки неуместны, вопрос о здоровье и жизни людей, - сказал Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Улан-Удэ противники QR-кодов собрали более 1,5 тысяч подписей. Коллективное обращение направлено в прокуратуру.
Между тем отметим, в республике отмечается постепенный рост заболеваемости коронавирусом. На 19 ноября зарегистрировано 67 204 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Суточный прирост составил 247 больных. С каждым днём число заболевших постепенно растёт.
Глава Бурятии отреагировал на кофейню без QR-кодов: «Шутки неуместны»
Власть, Фото:
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