 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 ноября

18 ноября

Популярное

Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 67 тысяч

Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 67 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ежесуточное число больных продолжает увеличиваться

По данным управления Роспотребнадзора на утро 19 ноября в Бурятии зарегистрировано 67 204 случаев заражения COVID-19. Из них 47% (31 375) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 247 новых больных. Число заболевших продолжает медленно расти. Накануне сообщалось о 245 больных, до этого +244, +237 и т.п.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 205 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1546 коек: занято – 1227, свободно – 319 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,3%.
 
В стационарах получают лечение 1227 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 122 пациентов, с которых 73 – в возрасте старше 65 лет; на ИВЛ – 81 пациент, из них старше 65 –51.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4115 человек.
 
Всего выздоровели от COVID-19 – 59 758 человек, в том числе накануне выздоровели 222 пациента. Дополнительно сняты с наблюдения 156 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2 104 человек. За прошедшие сутки скончались семь пациентов, из которых пять были в возрасте старше 65 лет.

Всего в республику поступило 525 197 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 462 903 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 445 205 единиц. Завершили вакцинацию 323 400 человек.

коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовал всероссийский турнир по гиревому спорту
В Улан-Удэ стартовал всероссийский турнир по гиревому спорту
Общество, 19.11.2021
Турнир на призы Сергея Леонова собрал спортсменов из 17 регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Улан-Удэ противники QR-кодов направили обращение в прокуратуру
В Улан-Удэ противники QR-кодов направили обращение в прокуратуру
Общество, 19.11.2021
Под обращением подписались более 1,5 тысяч горожан
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 67 тысяч
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 67 тысяч
Общество, 19.11.2021
Ежесуточное число больных продолжает увеличиваться 
Читинец, показывая значимость, стрелял на улице
Читинец, показывая значимость, стрелял на улице
Общество, 19.11.2021
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы 
Житель Бурятии получил «условку» за вымогательство
Житель Бурятии получил «условку» за вымогательство
Общество, 19.11.2021
Мужчина требовал деньги за несуществующую кражу мяса 
Пожарные Бурятии бегали по лестнице на скорость
Пожарные Бурятии бегали по лестнице на скорость
Общество, 19.11.2021
Они соревновались в скоростном подъёме
В Бурятии стартует конкурс «Палитра дружбы»
В Бурятии стартует конкурс «Палитра дружбы»
Общество, 19.11.2021
Юные художники создадут работы, посвящённые дружбе России и Монголии
В Иркутске студенты сразятся в снежки и лазертаг
В Иркутске студенты сразятся в снежки и лазертаг
Общество, 19.11.2021
Стартовала молодёжная спартакиада по необычным видам спорта
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль для детей с ОВЗ
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль для детей с ОВЗ
Общество, 18.11.2021
Столица Бурятии принимает форум инклюзивных практик
В Забайкалье проведут чемпионат по настольной игре
В Забайкалье проведут чемпионат по настольной игре
Общество, 18.11.2021
Помимо забайкальцев, приглашаются жители других регионов
В Иркутске будут наблюдать за лунным затмением
В Иркутске будут наблюдать за лунным затмением
Общество, 18.11.2021
Самое продолжительное за пять веков затмение состоится 19 ноября
В Бурятии открылась фотовыставка о Байкале
В Бурятии открылась фотовыставка о Байкале
Общество, 18.11.2021
Ольга Каменская несколько лет снимает озеро, чтобы передать свои впечатления о Байкале
В Чите таможня передала фрагменты бивня мамонта в музей
В Чите таможня передала фрагменты бивня мамонта в музей
Общество, 18.11.2021
Конфискованные предметы будут размещены в экспозициях о природе и археологии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^