Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 67 тысяч

По данным управления Роспотребнадзора на утро 19 ноября в Бурятии зарегистрировано 67 204 случаев заражения COVID-19. Из них 47% (31 375) приходится на жителей Улан-Удэ.









В стационарах получают лечение 1227 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 122 пациентов, с которых 73 – в возрасте старше 65 лет; на ИВЛ – 81 пациент, из них старше 65 –51.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4115 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 59 758 человек, в том числе накануне выздоровели 222 пациента. Дополнительно сняты с наблюдения 156 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2 104 человек. За прошедшие сутки скончались семь пациентов, из которых пять были в возрасте старше 65 лет.



Всего в республику поступило 525 197 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 462 903 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 445 205 единиц. Завершили вакцинацию 323 400 человек.





Суточный прирост составил 247 новых больных. Число заболевших продолжает медленно расти. Накануне сообщалось о 245 больных, до этого +244, +237 и т.п.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 205 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1546 коек: занято – 1227, свободно – 319 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,3%.