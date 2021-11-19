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Экс-министр образования Бурятии получил при увольнении 1,1 млн рублей

Экс-министр образования Бурятии получил при увольнении 1,1 млн рублей
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуацию с выплатами бывшему министру образования объяснил глава минфина

18 ноября на сессии Народного Хурала при обсуждении бюджета Бурятии на следующий год внезапно всплыл вопрос отпускных, выплаченных бывшему министру образования Баиру Жалсанову. Вопрос задал депутат-коммунист Тумэн Дондоков.

- По образованию мы смотрим: у нас есть сокращение и наряду с этим видим увеличение расходов центрального аппарата. А именно, необходимость выплаты компенсации за неиспользованный отпуск министра образования в размере 1 миллион 100 тысяч рублей. А что, у нас не предусмотрены были отпускные министра? У нас, что, министры получают отпускные в миллион рублей? Просто я хочу понять. Некоторые люди пять лет зарабатывают этот миллион, а у нас министр год отработал и получает такие отпускные? – поинтересовался депутат у докладчика – министра финансов Бурятии Георгия Мадаева.

Глава минфина пояснил, что компенсация Баиру Жалсанову полагается за много лет, а не за один год. Примерно, с 2017 года бывший министр ежегодно «не догуливал» свой отпуск по 20 и больше дней.

- Скопилось большое количество дней. По Трудовому кодексу ему обязаны были выплатить в день увольнения компенсацию за неиспользованный отпуск. Это общая норма Трудового кодекса. Если бы они не выплатили, то сами бы подверглись административному наказанию от трудовой инспекции, - пояснил министр финансов Бурятии Георгий Мадаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Жалсанов официально покинул пост министра образования и науки Бурятии летом 2021 года.

Он пытался уйти в отставку ещё в начале апреля. Тогда Жалсанов подал на имя главы Бурятии прошение об увольнении по собственному желанию, которое сразу не было принято. Произошло это после обысков в минобрнауки и в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

После увольнения Жалсанова прокурор Галина Ковалёва через суд потребовала изменить формулировку с «по собственному желанию» на «по утрате доверия». Суд удовлетворил иск прокуратуры. Так что бывший министр будет включен на пять лет в реестр лиц, утративших доверие. Всё это время он не сможет занимать государственные и муниципальные должности.


минобраз увольнение

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