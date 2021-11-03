Главный претендент на пост главы уже определился
Приём заявок на конкурс по отбору главы Заиграевского района Бурятии продлён до 18 ноября 2021 года. Причиной стали ограничения по ковиду, сообщает местная газета «Вперёд» со ссылкой на председателя районного совета депутатов Виталия Хамарханова.
- Согласно решению сессии райсовета депутатов, конкурс по отбору кандидатов на пост главы перенесен с 22 ноября на 29 ноября, - уточняет газета «Вперёд».
Ранее в Заиграевском районе был совершён переход со всенародных выборов главы на назначение по конкурсу. Все желающие стать главой должны будут представить свои программы перед конкурсной комиссией. Она выберет двух претендентов. Кто из них станет главой района, решат депутаты райсовета на сессии.
Главным претендентом на пост главы Заиграевского района считается председатель районного совета депутатов Заиграевского района Виталий Хамарханов. Его кандидатуру поддерживает глава Бурятии Алексей Цыденов.
Прежний глава района Александр Бурлаков был осуждён по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.
В Бурятии продлили приём заявок на конкурс по главе Заиграевского района
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