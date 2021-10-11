Первая сессия Госдумы нового созыва состоится 12 октября
В Государственной Думе определили составы 32 комитетов, в каждый из которых войдут от пяти до 28 депутатов. Список представило издание РБК со ссылкой на свои источники в парламенте.
Комитетов в новой Думе будет 32 вместо прежних 26.
Депутат от Бурятии Николай Будуев прошёл в новый созыв Госдумы по партийному списку «Единой России». Он выбрал комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В этом комитете 27 депутатов.
В комитете по государственному строительству и законодательству 15 депутатов, среди них лидер бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев, также прошедший по партсписку.
В один из малочисленных комитетов – всего шесть депутатов – вошёл экс-министр министерства спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Он предпочёл комитет по молодёжной политике.
Первое заседание Госдумы после выборов намечено на 12 октября. Депутатам предстоит выбрать спикера, его заместителей, а также руководство комитетов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Вячеслав Дамдинцурунов выиграл выборы в Госдуму по Бурятскому одномандатному округу, набрав 37,43% голосов. Второе место занял коммунист Баир Цыренов – 19,8%. Звёздный стилист Сергей Зверев навязать серьёзную борьбу не сумел, заняв третье место и набрав чуть больше 7% голосов.
Депутаты Госдумы от Бурятии определились с комитетами
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