В Бурятии назначили конкурсную комиссию по главе Заиграевского района



Бурлаков был осуждён Октябрьским районным судом по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.





В Бурятии назначили членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Заиграевского района. Об этом стало известно из распоряжения главы республики от 27 сентября.В комиссию вошли зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев, министр туризма Алдар Доржиев, первый замминистра социальной защиты населения Анастасия Меринова, первый замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Алексей Назимов, замминистра промышленности, торговли и инвестиций Алексей Оловянников и зампредседателя Комитета территориального развития администрации главы и правительства республики Олег Бадлуев.Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.Как сообщал «Байкал-Daily», временно исполняющим обязанности главы Заиграевского района назначен Александр Митыпов, замглавы района по социальным вопросам.Ранее приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ в отношении прежнего главы Заиграевского района Александра Бурлакова был оставлен без изменения Верховным судом Бурятии.