В Бурятии назначили конкурсную комиссию по главе Заиграевского района

В Бурятии назначили членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Заиграевского района. Об этом стало известно из распоряжения главы республики от 27 сентября.
В комиссию вошли зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев, министр туризма Алдар Доржиев, первый замминистра социальной защиты населения Анастасия Меринова, первый замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Алексей Назимов, замминистра промышленности, торговли и инвестиций Алексей Оловянников и зампредседателя Комитета территориального развития администрации главы и правительства республики Олег Бадлуев.
Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.
Как сообщал «Байкал-Daily», временно исполняющим обязанности главы Заиграевского района назначен Александр Митыпов, замглавы района по социальным вопросам.
Ранее приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ в отношении прежнего главы Заиграевского района Александра Бурлакова был оставлен без изменения Верховным судом Бурятии.
Бурлаков был осуждён Октябрьским районным судом по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.