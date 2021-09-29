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В Бурятии назначили конкурсную комиссию по главе Заиграевского района

В Бурятии назначили конкурсную комиссию по главе Заиграевского района
Власть,  Фото:pixabay.com
В состав вошли министры и заместители министров республиканского правительства

В Бурятии назначили членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Заиграевского района. Об этом стало известно из распоряжения главы республики от 27 сентября.

В комиссию вошли зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев, министр туризма Алдар Доржиев, первый замминистра социальной защиты населения Анастасия Меринова, первый замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Алексей Назимов, замминистра промышленности, торговли и инвестиций Алексей Оловянников и зампредседателя Комитета территориального развития администрации главы и правительства республики Олег Бадлуев.

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.

Как сообщал «Байкал-Daily», временно исполняющим обязанности главы Заиграевского района назначен Александр Митыпов, замглавы района по социальным вопросам. 

Ранее приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ в отношении прежнего главы Заиграевского района Александра Бурлакова был оставлен без изменения Верховным судом Бурятии. 

Бурлаков был осуждён Октябрьским районным судом по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.

Заиграевский район главы районов

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