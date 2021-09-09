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В Заиграевском районе Бурятии назначен врио главы

В Заиграевском районе Бурятии назначен врио главы
Власть,  Фото:"Заиграево-инфо"
Врио главы назначили на внеочередной сессии райсовета

Временно исполняющим обязанности главы Заиграевского района назначен Александр Митыпов, заместитель главы района по социальным вопросам. Об этом сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7».

- Избран 9 сентября на внеочередной сессии «Совета депутатов» на период до вступления в должность вновь назначенного в установленном порядке главы района, - говорится в сообщении.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ в отношении прежнего главы Заиграевского района Александра Бурлакова был оставлен без изменения Верховным судом Бурятии

Ранее Бурлаков был осуждён Октябрьским районным судом по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года. 
Заиграевский район главы районов

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