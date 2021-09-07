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Врио назначили министром финансов Бурятии

Врио назначили министром финансов Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба минфина РБ
Георгий Мадаев исполнял обязанности министра с конца января

Указом главы Бурятии от 7 сентября 2021 года №263 министром финансов республики назначен Георгий Мадаев. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что Георгий Мадаев до настоящего времени он был врио министра, получив одобрение Хурала на должность ещё в конце января этого года. До этого он занимал пост первого замминистра финансов Бурятии.
минфин Бурятия назначение

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