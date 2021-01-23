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В Кижингинском районе Бурятии главу будет выбирать Совет депутатов

В Кижингинском районе Бурятии главу будет выбирать Совет депутатов
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Сельчане проголосовали за изменения в устав района

В пятницу, 22 января в Кижингинском районе Бурятии состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район» о внесении изменений и дополнений в устав района.

- Участники слушаний одобрили предложения, согласно которым глава района, в соответствии с законом республики и уставом района, будет избираться Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, состоящей из депутатов райсовета и представителей правительства республики, по результатам конкурса. За внесение изменений и дополнений в устав участники публичных слушаний проголосовали единогласно, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В ходе подготовки к публичным слушаниям было собрано 1021 предложение по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав Кижингинского района, из них 995 предложений в поддержку проекта решения, 21 предложения - против, 5 предложений не учтено, поскольку не выражена чёткая позиция по вопросу или предложение противоречит действующему законодательству.

Итоговый документ по публичным слушаниям по проекту решения Совета депутатов Кижингинского района о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования будет подготовлен и опубликован в районной газете «Долина Кижинги» и на официальной сайте муниципального образования «Кижингинский район».

Изменения в устав будут рассмотрены Советом депутатов Кижингинского района на сессии 5 февраля.
правительство РБ выборы
 
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