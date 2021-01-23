Сельчане проголосовали за изменения в устав района
В пятницу, 22 января в Кижингинском районе Бурятии состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район» о внесении изменений и дополнений в устав района.
- Участники слушаний одобрили предложения, согласно которым глава района, в соответствии с законом республики и уставом района, будет избираться Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, состоящей из депутатов райсовета и представителей правительства республики, по результатам конкурса. За внесение изменений и дополнений в устав участники публичных слушаний проголосовали единогласно, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
В ходе подготовки к публичным слушаниям было собрано 1021 предложение по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав Кижингинского района, из них 995 предложений в поддержку проекта решения, 21 предложения - против, 5 предложений не учтено, поскольку не выражена чёткая позиция по вопросу или предложение противоречит действующему законодательству.
Итоговый документ по публичным слушаниям по проекту решения Совета депутатов Кижингинского района о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования будет подготовлен и опубликован в районной газете «Долина Кижинги» и на официальной сайте муниципального образования «Кижингинский район».
Изменения в устав будут рассмотрены Советом депутатов Кижингинского района на сессии 5 февраля.
В Кижингинском районе Бурятии главу будет выбирать Совет депутатов
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Впервые с 1992 года глава правительства уходит в отставку по собственному желанию
Глава Бурятии: «Менять постановление о регулировании уровня Байкала нельзя до оценки экологических последствий»
Ранее глава Бурятии направил в минприроды России отрицательное заключение по представленному проекту
Прошедший «короновирусный год» был тяжёлым для всех ведомств, минспорта не исключение
Алексей Цыденов полетел рейсом «Победы»
Председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев сам объяснился перед коллегами
Алексей Цыденов примет участие в трёх совещаниях
Суд назначил меру пресечения Жаргалу Цыбикову
Неожиданная ситуация возникла по ремонту дороги к курорту «Горячинск»
Алексей Цыденов встретился с незрячим талантливым молодым человеком
На митинге в Улан-Баторе граждане потребовали отставки вице-премьера и министра здравоохранения
В 2020 году была проведена большая работа по мобилизации системы здравоохранения
«59 лет – это ещё совсем не возраст…» - написал в соболезновании глава Бурятии
Документы принимаются до конца зимы
Пикеты планировалось провести в субботу
Чингис Маншеев провёл первое совещание в новом статусе