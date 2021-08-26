Глава Бурятии пообещал ремонт в 136 школах

Алексей Цыденов рассказал подписчикам об итогах заседания Госсовета по образованию
Накануне вечером глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram опубликовал пост, который сделал в Москве по дороге в аэропорт. Глава республики направлялся домой после заседания Госсовета по образованию, который проводил президент страны.
- Много вопросов обсуждалось. Все не буду перечислять. Но для республики итог следующий: строим новые школы по концессии с ВЭБ (российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики – прим ред.). Мы в числе первых субъектов, кто это начинает. Делаем капремонт школ за счёт федерального бюджета! - написал Алексей Цыденов.
До 2024 года 136 школ в Бурятии попадают в список на ремонт, написал глава и честно признался: «Такое количество ещё осилить надо. Строителей и ремонтников категорически не хватает».
- При этом вместе с капремонтом Президент поручил и обновление мебели и оборудования в ремонтируемых школах производить. Школы существенно обновим, - отметил глава Бурятии.
Также в Москве он занимался вопросом северных территорий Бурятии. «Вопрос прорабатывался отдельно, в рабочем порядке», - пояснил Алексей Цыденов. Речь идёт о городе Северобайкальск в рамках предстоящего 50-летие БАМа.
- Работаем, - заключил Алексей Цыденов.
В комментариях многие подписчики остались довольны этой новостью, о чём активно пишут: «Алексей Самбуевич, вы большой молодец!», «Отличные новости, удачи и здоровья вам!!!», «Красавчик».
Многие тут же начали «оставлять заявки» на ремонт конкретных школ. Некоторые пожаловались на нынешнюю систему образования, а также скептично отнеслись к планам: «Сколько лет учимся - столько и ремонтируем за свой счёт, а это в пределах трёх тысяч рублей», «Ремонт школ? Это когда после него потолки осыпаются? Вы про этот ремонт?».
Немало жителей республики пожаловались на школы, описав их проблемы: «54 школа, Исток, очень нуждается в ремонте, нет и не было спортзала»,
«Пожалуйста, обратите внимание на школу 54. Там нет спортзала, у детей в кабинетах занятия по физической культуре проходят на протяжении нескольких лет»,
«На встрече с Путиным вы как-то затронули наш стадион школы 50?? Наверное, видели репортаж о нём. Там фильм ужасов снимать можно. На носу новый учебный год. Услышите нас, пожалуйста. Я училась, и с тех пор не было ремонта. Как детям заниматься?»,
«Стадион 19 школы в ужасном состоянии. Там уже лес вырос»,
«56 школа тоже не помешал бы ремонт, все здание страшное, облетела извёстка, полы в классах старые, двери тоже, и т.д.»,
«К 50-летию БАМа постройте, пожалуйста, первую школу - Первую на участке БАМ!!! 1979 года постройки. Мы не так ждём: и дети, и родители, и учителя»,
«Неплохо бы и про детские сады не забывать! Годами в коридорах не делаются капитальные ремонты. Ужас! И в группах делаем ремонты только за счёт родительских средств. Спасибо им!»,
«Заиграево. Школа трещит по швам, с каждым годом детей всё больше и больше, а школа одна, есть ли в том заветном списке, строительства- школа в Заиграево?»
За девять часов пост «лайкнули» более 5,5 тысяч пользователей Сети.
Глава Бурятии пообещал ремонт в 136 школах
Власть, Фото:
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