Зампред правительства Бурятии во время проверки стройки не нашёл рабочих

- Пока световой день позволяет, у вас работы должны начинаться в 8 утра. Формируйте план работ по максимуму. У вас уже в полную силу должны идти отделочные работы, а пока я этого не вижу. Пока погода хорошая срочно приступайте к благоустройству территории. Нужно догнать график и сдать объект в этом году, - поручил Евгений Луковников.





Новая поликлиника позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью всех жителей Тарбагатайского района, а это более 21 тыс человек. Площадь новой поликлиники составит 4,5 тыс. кв. м., треть которой отдадут педиатрическому и терапевтическому отделению, где разместятся прививочные и процедурные кабинеты, а также кабинеты приема врачей. Здание будет принимать не только жителей села Тарбагатай, но и жителей других поселений района. В поликлинике будут функционировать кабинет «Школы здоровья» и отделение скорой медицинской помощи. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в сутки.





В селе Тарбагатай завершается строительство поликлиники. Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников выехал на объект и встретился с представителями подрядной организации. На сегодняшний день строительные работы выполнены на 70%. Планируется, что до конца этого года строительство будет завершено, сообщает пресс-служба правительства зампреда по развитию инфраструктуры.Подрядная организация начала строительство объекта в 2020 году. Было выделено 480 млн рублей в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На сегодняшний день само здание поликлиники уже готово, установлены перегородки, стяжки полов и гидроизоляция блоков, смонтированы лифты. Ведутся работы по устройству пожарного резервуара, сетей внутреннего электроснабжения, водоснабжения, систем отопления, вентиляции, канализации. Начались отделочные работы. По заявлению подрядной организации на объекте работают более 60-ти человек.Евгений Луковников посетил объект рано утро, однако в 8 часов рабочих на месте не было, в 9 часов утра работы также не начинались.По словам руководства подрядной организации, данная ситуация - это исключение из правил, и обычно рабочий день здесь начинается в 9 утра. Однако зампред правительства, в свою очередь, указал на отставание от графикаОн также дал поручение руководству управления капитального строительства более тщательно следить за ходом строительства объекта и в случае каких - либо проблем незамедлительно сообщать.- Если есть проблемы у подрядчика мы будем решать. Это далеко не первый объект, когда мы строим все вместе, что говорится. Главное не молчать и вовремя докладывать мне о проблемах, - добавил Евгений ЛуковниковВ свою очередь, руководство подрядной организации заверило, что до 1 ноября все основные работы по строительству будут выполнены.