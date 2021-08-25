 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

Зампред правительства Бурятии во время проверки стройки не нашёл рабочих

Зампред правительства Бурятии во время проверки стройки не нашёл рабочих
Власть,  Фото:пресс-служба зампреда правительства
Евгений Луковников потребовал, чтобы работы начинались спозаранку

В селе Тарбагатай завершается строительство поликлиники. Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников выехал на объект и встретился с представителями подрядной организации. На сегодняшний день строительные работы выполнены на 70%. Планируется, что до конца этого года строительство будет завершено, сообщает пресс-служба правительства зампреда по развитию инфраструктуры.

Подрядная организация начала строительство объекта в 2020 году. Было выделено 480 млн рублей в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На сегодняшний день само здание поликлиники уже готово, установлены перегородки, стяжки полов и гидроизоляция блоков, смонтированы лифты. Ведутся работы по устройству пожарного резервуара, сетей внутреннего электроснабжения, водоснабжения, систем отопления, вентиляции, канализации. Начались отделочные работы. По заявлению подрядной организации на объекте работают более 60-ти человек.

Евгений Луковников посетил объект рано утро, однако в 8 часов рабочих на месте не было, в 9 часов утра работы также не начинались.

По словам руководства подрядной организации, данная ситуация - это исключение из правил, и обычно рабочий день здесь начинается в 9 утра. Однако зампред правительства, в свою очередь, указал на отставание от графика

- Пока световой день позволяет, у вас работы должны начинаться в 8 утра. Формируйте план работ по максимуму. У вас уже в полную силу должны идти отделочные работы, а пока я этого не вижу. Пока погода хорошая срочно приступайте к благоустройству территории. Нужно догнать график и сдать объект в этом году, - поручил Евгений Луковников.


Он также дал поручение руководству управления капитального строительства более тщательно следить за ходом строительства объекта и в случае каких - либо проблем незамедлительно сообщать.

- Если есть проблемы у подрядчика мы будем решать. Это далеко не первый объект, когда мы строим все вместе, что говорится. Главное не молчать и вовремя докладывать мне о проблемах, - добавил Евгений Луковников

В свою очередь, руководство подрядной организации заверило, что до 1 ноября все основные работы по строительству будут выполнены.

Новая поликлиника позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью всех жителей Тарбагатайского района, а это более 21 тыс человек. Площадь новой поликлиники составит 4,5 тыс. кв. м., треть которой отдадут педиатрическому и терапевтическому отделению, где разместятся прививочные и процедурные кабинеты, а также кабинеты приема врачей. Здание будет принимать не только жителей села Тарбагатай, но и жителей других поселений района. В поликлинике будут функционировать кабинет «Школы здоровья» и отделение скорой медицинской помощи. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в сутки.




строительство поликлиника правительство Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Зампред правительства Бурятии во время проверки стройки не нашёл рабочих
Зампред правительства Бурятии во время проверки стройки не нашёл рабочих
Власть, 25.08.2021
Евгений Луковников потребовал, чтобы работы начинались спозаранку  
Заммэра Улан-Удэ рассказал, как приютил бездомную собаку
Заммэра Улан-Удэ рассказал, как приютил бездомную собаку
Власть, 25.08.2021
По словам Сергея Гашева, агрессивная овчарка превратилась в «добрейшее существо»
Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры
Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, 25.08.2021
Сотрудники прокуратуры вскрыли множество нарушений в преддверии отопительного сезона
В Улан-Удэ строят новое здание для судебных приставов
В Улан-Удэ строят новое здание для судебных приставов
Власть, 24.08.2021
Завершение строительства планируется в этом году
Главный санврач Бурятии пояснил, почему «исчез» грипп
Главный санврач Бурятии пояснил, почему «исчез» грипп
Власть, 24.08.2021
При этом в республике опасались микст-инфекций гриппа и COVID-19
Алексей Цыденов заявил, что самостоятельно ведёт аккаунты в соцсетях
Алексей Цыденов заявил, что самостоятельно ведёт аккаунты в соцсетях
Власть, 24.08.2021
Больше всего подписчиков у главы Бурятии в Instagram
Глава Бурятии проверил новый пищеблок в улан-удэнской школе
Глава Бурятии проверил новый пищеблок в улан-удэнской школе
Власть, 24.08.2021
Новое здание пищеблока состоит из трёх этажей
Алексей Цыденов о бурятском языке: «Всё равно пытаюсь говорить»
Алексей Цыденов о бурятском языке: «Всё равно пытаюсь говорить»
Власть, 24.08.2021
Глава Бурятии признался, что времени на освоение языка у него мало
Глава Бурятии объяснил, как перевести ковид в режим «привычной болячки»
Глава Бурятии объяснил, как перевести ковид в режим «привычной болячки»
Власть, 23.08.2021
Алексей Цыденов поручил ускорить темпы вакцинации
В районе Бурятии отсутствует отлов бродячих собак
В районе Бурятии отсутствует отлов бродячих собак
Власть, 23.08.2021
Сельчане переживают из-за сложившейся ситуации
Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч, военным – по 15
Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч, военным – по 15
Власть, 23.08.2021
По словам президента, реальная инфляция оказалась выше прогнозируемой
Заместитель Генпрокурора обсудил подготовку ДФО к зиме
Заместитель Генпрокурора обсудил подготовку ДФО к зиме
Власть, 20.08.2021
В ДФО прокуроры выявили множество нарушений в сфере ЖКХ
Николай Патрушев провёл совещание в Иркутске
Николай Патрушев провёл совещание в Иркутске
Власть, 20.08.2021
Секретарь Совета безопасности РФ подвёл итоги решений, принятых на совещании в Новосибирске в 2020 году
Аэропорт Иркутска вновь пообещали вынести за пределы города
Аэропорт Иркутска вновь пообещали вынести за пределы города
Власть, 20.08.2021
В обсуждение включился секретарь Совета Безопасности РФ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^