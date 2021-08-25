Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры

Сотрудники прокуратуры вскрыли множество нарушений в преддверие отопительного сезона



Органы прокуратуры Бурятии проводят проверки исполнения законодательства о подготовке к отопительному сезону. На сегодняшний день выявлено более 200 нарушений закона, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



Для устранения нарушений закона внесено 99 представлений. В суды направлено 14 исковых заявлений, возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителям коммунальных предприятий и органов местного самоуправления объявлено восемь предостережений.



Прокуратура внесла представление министру строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса по факту ненадлежащего исполнения контрольных полномочий в сфере тепло-, водоснабжения.



В связи с непринятием надлежащих мер по контролю за состоянием тепловых сетей, непроведением необходимых осмотров и шурфовок труб прокуроры Бичурского, Курумканского, Кяхтинского районов, Гусиноозёрский межрайонный прокурор внёс семь представлений руководителям предприятий. По результатам их рассмотрения проведены необходимые работы.



Прокуроры Баунтовского, Джидинского, Кижингинского и Хоринского районов в суды направили три исковых заявления о понуждении ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления обеспечить топливом котельные, объявили четыре предостережения.



Прокуроры 22 районов республики по 11 исковым заявлениям и 21 представлению потребовали заменить более 32 км аварийных сетей; 85 опор ЛЭП. Уже заменено более 13 км.



- К примеру, по искам прокуроров Железнодорожного, Октябрьского районов филиал ПАО «ТГК-14» - «Улан-Удэнский энергетический комплекс» понужден произвести капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью около шести километров, а по иску прокурора Прибайкальского района на администрацию СП «Турунтаевское» возложена обязанность отремонтировать 2,2 км сетей водоснабжения, - уточнили в прокуратуре Бурятии.



Прокуроры Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов Улан-Удэ выявили нарушения требований законодательства при подготовке к отопительному сезону жилищного фонда.



- Управляющими организациями нарушались сроки проведения профилактических работ и технических осмотров, не обеспечивалась теплоизоляция трубопроводов. Их руководителям внесены представления, - пояснили в прокуратуре.



Проверки по подготовке к отопительному сезону продолжаются.

