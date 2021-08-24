В Улан-Удэ строят новое здание для отдела судебных приставов

Завершение строительства планируется в этом году



В Улан-Удэ ведётся строительство нового административного здания для отдела судебных приставов по Железнодорожному району. Деньги на новое здание выделены из федерального бюджета.



- Помещения нового здания будут полностью оснащены всем необходимым для комфортной работы сотрудников отделов и отделений управления, а также для приёма посетителей в отдельной зоне приёма граждан, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Строительство ведётся с ноября 2020 года. Согласно контракту, сдача готового объекта в эксплуатацию планируется в декабре текущего года.



Новое здание появится на улице Лимонова, рядом с нынешним отделением судебных приставов Железнодорожного района.



