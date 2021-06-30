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Председателя Хурала Бурятии призвали «стать мужчиной»

Председателя Хурала Бурятии призвали «стать мужчиной»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сессия парламента Бурятии началась со скандала

Сегодня 18-я сессия Народного Хурала Бурятии началась с бурного обсуждения из-за внесения изменений в повестку сессии.

Первым вне очереди выступил депутат Михаил Гергенов. Он предложил час заявлений провести в конце сессии, поскольку повестка дня насыщенная. Председатель Народного Хурала Владимир Павлов предложил депутатам проголосовать за это предложение. Большинством голосов решение о переносе часа заявлений на вечер поддержали.

Однако некоторые депутаты стали возмущаться. В их числе были коммунист Баир Цыренов и лидер бурятских справедливороссов Иринчей Матханов.

- Владимир Анатольевич, я просто по-человечески обращаюсь. Ну, один раз-то возьмите ситуацию в руки, хотя бы один раз станьте мужчиной. Примите решение правильное. Сессия должна идти как сессия, - высказался Иринчей Матханов.

Павлов не оставил этот выпад без внимания.

- Ну, вы только что нарушили депутатскую этику, сказали: «Станьте мужчиной». Я давно мужчина, с рождения, с первого дня, - сказал в ответ Владимир Павлов.

Председатель регламентной группы Игорь Зубарев отметил, что регламент не нарушен и предложил вести сессию.

Вслед за ним выступил депутат Игорь Бобков. Он призвал «набраться мужества и провести сессию», в ответ его призвали перестать оскорблять. Иринчей Матханов заявил, что председатель Хурала «создаёт прецедент на пустом месте», предложив переголосовать. Его предложение о переголосовании также поставили на всеобщее голосование, но одобрения оно не получило.

Затем с предложением выступил депутат Намсарай Намсараев, который предложил снять с повестки сессии вопрос, касающийся переименования национального вида спорта. После голосования его предложение не было принято.

Во время голосования депутаты немало возмущались. На их возражения Владимир Павлов обращал внимание, что всякий вопрос нужно вносить на обсуждение и голосовать за него.

Затем начал выступление глава Бурятии Алексей Цыденов с отчётом о проделанной работе, сессия пошла своим чередом.

Отметим, конфликт между Иринчеем Матхановым и Владимиром Павловым носит затяжной характер. Так, Матханов призывал Павлова добровольно уйти в отставку ещё в мае 2020-го. Спустя пару месяцев он вновь поднял этот вопрос. Тогда он заявил: «Вы будете работу в Хурале доводить до абсурда или вы сами найдете в себе мужество и уйдёте в отставку? Я понимаю, часто говорить об этом нельзя, но я думаю, что Карфаген должен быть разрушен».

В ноябре 2020-го обе стороны обменялись колкостями. Павлов тогда заявил, что «терпеть уже невозможно»: «На каждой сессии, на каждом совете Народного Хурала, публичных слушаниях, вы допускаете в мой адрес оскорбительные выражения». В итоге уже спикер парламента просил депутата Матханова сдать свой мандат.

Народный Хурал депутаты Народного Хурала
 
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