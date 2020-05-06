Председателя Хурала Бурятии вновь «гонят» в отставку

К слову, лидер ещё одной оппозиционной в Хурале партии - ЛДПР - Сергей Дорош критиковать Павлова не стал. Напротив, поздравил его с днём рождения. Сегодня Владимиру Павлова исполнилось 64 года.

Читают сейчас