Председателя Хурала Бурятии вновь «гонят» в отставку

Депутат Народного Хурала, лидер «справедливороссов» Бурятии Иринчей Матханов призвал председателя парламента Владимира Павлова добровольно уйти в отставку. Мнение он озвучил в начале сегодняшней сессии.
- Я бы хотел поставить вопрос о моральном облике председателя Народного Хурала Владимира Анатольевича Павлова. За последний период, когда страна и Бурятия столкнулись с кризисным явлением по коронавирусу и экономическим кризисом, мы ни разу не видели в своих рядах его как человека, обсуждающего проблемы нашей экономики, как человека, сердце которого болит за экономику, сельское хозяйство, наших людей, - высказался Иринчей Матханов.
Он заявил, что первое время Владимир Павлов «вообще потерялся». По словам Матханова, Павлов жил тогда в родной Бичуре.
- Жил у себя в Бичуре, потом появился. Тем не менее, ни на одном заседании правительства, ни на одной встрече с главой Бурятии его не было. Хочу сказать спасибо Зоригто Лубсановичу (Цыбикмитову, председатель бюджетного комитета Хурала – ред.), он был всегда рядом. И поэтому всё-таки ряд тех вопросов, которых мы ставим по экономике, были услышаны главой и правительством. Считаю, что в такой ситуации Владимир Анатольевич поступил не только малодушно, но и не как наш лидер. Поэтому, Владимир Анатольевич, я прошу – не будем устраивать большую бучу, возьмите и сами напишите заявление о своей отставке. Так будет лучше для вас, для Хурала, для нашего населения, - сказал Матханов.
Владимир Павлов ответил на это предложение коротко.
- Жаль, что комментировать нельзя (во время часа заявлений на сессии – ред.). Тем не менее, скажу: вы дали неверную информацию, - сказал он.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года отправить Павлова в отставку с поста спикера Народного Хурала предлагала на сессии депутат Оксана Бухольцева.
К слову, лидер ещё одной оппозиционной в Хурале партии - ЛДПР - Сергей Дорош критиковать Павлова не стал. Напротив, поздравил его с днём рождения. Сегодня Владимиру Павлова исполнилось 64 года.