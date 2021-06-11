У девочки произошёл приступ гипотонии
10 июня у 10-летней пассажирки ночного рейса самолёта, летевшего из Москвы в Иркутск, случился эпизод гипотонии. Помощь ребёнку незамедлительно оказал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Он возвращался тем рейсом из командировки.
В пресс-службе минздрава Иркутской области сообщили, что инцидент случился за час до посадки. Как рассказали бортпроводники, министр успокоил маму ребёнка и оперативно оказал первую помощь. Он расположил девочку на задних сидениях, измерил артериальное давление, привёл её в чувства, поддерживал речевой контакт. Когда состояние пассажирки нормализовалось, Яков Сандаков следил за её состоянием до посадки самолёта.
- Выражаю большую благодарность Якову Сандакову, он настоящий врач, не только оказал медицинскую помощь, но и не допустил панику. Спас ребёнка. В преддверии дня медицинского работника выражаю поздравления всем людям, спасающим жизни, - говорит мама девочки.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Вчера она отметила 11-летие.
Яков Сандаков оставил по этому поводу пост на своей странице:
- Поздравляю с днём рождения девочку, с которой накануне летел из Москвы в Иркутск.
Желаю ребёнку найти своё призвание, чтобы, будучи взрослой, быть полезной людям. Радоваться каждому прекрасному мгновению и сохранить в детском сердце доброту и искренность. Миссию помогать людям выбираешь в тот момент, когда решаешь связать свою жизнь с медициной, а не когда спрашивают: «На борту есть врач»?
Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле похожий случай произошёл с министром здравоохранения Бурятии Евгенией Лудуповой. У пассажирки самолёта, летевшего из Москвы в Улан-Удэ, резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление. Лайнер был вынужден сделать экстренную посадку в Новосибирске. В числе тех, кто в воздухе спасал женщину, была Евгения Лудупова.
Глава иркутского минздрава спас маленькую пассажирку самолёта
Власть, Фото:
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