 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 июня

10 июня

Популярное

Глава иркутского минздрава спас маленькую пассажирку самолёта

Глава иркутского минздрава спас маленькую пассажирку самолёта
Власть,  Фото:страница Якова Сандакова
У девочки произошёл приступ гипотонии

10 июня у 10-летней пассажирки ночного рейса самолёта, летевшего из Москвы в Иркутск, случился эпизод гипотонии. Помощь ребёнку незамедлительно оказал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Он возвращался тем рейсом из командировки.

В пресс-службе минздрава Иркутской области сообщили, что инцидент случился за час до посадки. Как рассказали бортпроводники, министр успокоил маму ребёнка и оперативно оказал первую помощь. Он расположил девочку на задних сидениях, измерил артериальное давление, привёл её в чувства, поддерживал речевой контакт. Когда состояние пассажирки нормализовалось, Яков Сандаков следил за её состоянием до посадки самолёта.

- Выражаю большую благодарность Якову Сандакову, он настоящий врач, не только оказал медицинскую помощь, но и не допустил панику. Спас ребёнка. В преддверии дня медицинского работника выражаю поздравления всем людям, спасающим жизни, - говорит мама девочки.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Вчера она отметила 11-летие.

Яков Сандаков оставил по этому поводу пост на своей странице:

- Поздравляю с днём рождения девочку, с которой накануне летел из Москвы в Иркутск.
Желаю ребёнку найти своё призвание, чтобы, будучи взрослой, быть полезной людям. Радоваться каждому прекрасному мгновению и сохранить в детском сердце доброту и искренность. Миссию помогать людям выбираешь в тот момент, когда решаешь связать свою жизнь с медициной, а не когда спрашивают: «На борту есть врач»?

Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле похожий случай произошёл с министром здравоохранения Бурятии Евгенией Лудуповой. У пассажирки самолёта, летевшего из Москвы в Улан-Удэ, резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление. Лайнер был вынужден сделать экстренную посадку в Новосибирске. В числе тех, кто в воздухе спасал женщину, была Евгения Лудупова.

минздрав самолет
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии увольняется министр туризма
В Бурятии увольняется министр туризма
Власть, 10.06.2021
Мария Бадмацыренова получила выгодное предложение
Монголия выбрала президента
Монголия выбрала президента
Власть, 10.06.2021
На выборах одержал победу кандидат от Народной партии
В Иркутской области решают, вводить ли ограничительные меры
В Иркутской области решают, вводить ли ограничительные меры
Власть, 10.06.2021
Губернатор заявил об «общей расслабленности»
У Антона Виноградова появится новый заместитель
У Антона Виноградова появится новый заместитель
Власть, 10.06.2021
Объявлены результаты конкурса на пост замминистра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии
Проректор ВСГУТУ станет первым замминистра образования Бурятии
Проректор ВСГУТУ станет первым замминистра образования Бурятии
Власть, 10.06.2021
На вакантную должность претендовали 13 человек
В минприроды Бурятии сократили одну должность замминистра и ввели другую
В минприроды Бурятии сократили одну должность замминистра и ввели другую
Власть, 10.06.2021
Меньше замов у министра природных ресурсов и экологии Бурятии всё же не станет
В Бурятии оштрафовали заместителя главврача больницы
В Бурятии оштрафовали заместителя главврача больницы
Власть, 10.06.2021
Больница затянула с выдачей документа
Глава Бурятии призвал быть готовыми к «большой воде»
Глава Бурятии призвал быть готовыми к «большой воде»
Власть, 10.06.2021
По словам Алексея Цыденова, Бурятия вступила в полноводный период многолетнего цикла
Улан-Удэ посетил зампредседателя общественного совета при ФАС России
Улан-Удэ посетил зампредседателя общественного совета при ФАС России
Власть, 09.06.2021
В Бурятском УФАС прошло специальное совещание
В минприроды Бурятии сократили должность замминистра
В минприроды Бурятии сократили должность замминистра
Власть, 09.06.2021
У министра природных ресурсов Бурятии остался только один заместитель
Оштрафованный за костёр глава Бурятии проявил «человеческую забывчивость»
Оштрафованный за костёр глава Бурятии проявил «человеческую забывчивость»
Власть, 09.06.2021
Стали известны подробности штрафа на главу Бурятии за попытку пожарить шашлык
В Бурятии уволят чиновника-бизнесмена
В Бурятии уволят чиновника-бизнесмена
Власть, 09.06.2021
Председатель комитета районной администрации скрыл свою коммерческую деятельность  
В Монголии дебаты кандидатов в президенты отменили из-за COVID-19
В Монголии дебаты кандидатов в президенты отменили из-за COVID-19
Власть, 08.06.2021
Диагноз подтвердился у представителя коалиции «Правильный человек – Электорат»
Бывший главный санврач России отреагировал на бурятские ограничения
Бывший главный санврач России отреагировал на бурятские ограничения
Власть, 08.06.2021
Геннадий Онищенко рассказал, что спасёт Бурятию от COVID-19

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^