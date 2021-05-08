Жители Кирзавода пожаловались Алексею Цыденову на «невыносимые» условия
В паблике «Аноним 03» появилось обращение жителей улан-удэнского микрорайона Кирзавод к главе Бурятии Алексею Цыденову. В обращении говорится, что это «крик души», а условия жизни на Кирзаводе местные называют «невыносимыми».
Связано это, в первую очередь, с транспортной проблемой.
- Маршруток невозможно дождаться, попросту нет, некоторые сходят с маршрута уже в 10 утра. Смотришь в приложение, вот буквально в паре остановок она просто исчезает. Ждёшь по часу, иногда и больше, - рассказывают жители Кирзавода.
Люди, которые работают до 7-8 часов вечера, не могут уехать. Им приходится на трамвае доезжать до «Мегатитана», а после идти домой 1,5 километра пешком.
- Ладно, молодые, но что делать пожилым людям, которых в нашем районе подавляющее большинство? – задаются вопросом люди.
Также они обращают внимание на разбитые дороги и отсутствие тротуаров. Всё это крайне осложняет жизнь инвалидов-колясочников и матерей с колясками.
- Буквально пару-тройку месяцев назад стоял знак о том, что будет проводиться ремонт, но его так и не последовало к сожалению. Примите меры, пожалуйста. Сделайте хотя бы какое-то подобие тротуара, после дождя там невозможно пройти, все развозит. Страшно представить, сколько таких поселков, районов в нашем городе. Почему этим никто не занимается? – говорится в сообщении.
В комментариях, впрочем, отметили, что данный вопрос не совсем в компетенции главы Бурятии. Отчаявшимся жителям предложили обратиться в администрацию города и желательно с коллективными заявлениями с тем, чтобы попасть в планы благоустройства.
Как сообщал «Байкал-Dailу», год назад депутат Народного Хурала Михаил Гергенов заявил, что через три года Кирзавод станет центром Улан-Удэ и посоветовал переезжать сюда, пока цены на жильё не взлетели.
Улан-удэнцы с «криком о помощи» обратились к главе Бурятии
Власть, Фото:
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