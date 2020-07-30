По мнению Гергенова, Кирзавод станет центром города
Депутат Народного Хурала Михаил Гергенов считает, что через три года центром Улан-Удэ станет Кирзавод. Он даже посоветовал жителям как можно быстрее покупать здесь квартиры, пока цены не взлетели.
- Через 3 года здесь будет центр города, автотрасса, соединяющая все районы Столицы пройдёт по Кирзаводу. Переезжайте сюда, пока квартиры и дома ещё не дорогие. После строительства моста через Уду квадратный метр взлетит до 100 тысяч руб! – написал Гергенов на своей странице в Facebook.
Этим мнением депутат Хурала поделился после вчерашнего визита в шкоду №38, где построят футбольное поле с искусственным покрытием, качественную беговую дорожку и трибуны для зрителей. «В сентябре уже дети Кирзавода будут заниматься спортом и физкультурой в комфортных условиях», - добавил Михаил Гергенов.
Депутат Хурала советует улан-удэнцам переезжать на Кирзавод
Власть, Фото:
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