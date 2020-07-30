 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июля

29 Июля

Популярное

Депутат Хурала советует улан-удэнцам переезжать на Кирзавод

Депутат Хурала советует улан-удэнцам переезжать на Кирзавод
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
По мнению Гергенова, Кирзавод станет центром города

Депутат Народного Хурала Михаил Гергенов считает, что через три года центром Улан-Удэ станет Кирзавод. Он даже посоветовал жителям как можно быстрее покупать здесь квартиры, пока цены не взлетели.

- Через 3 года здесь будет центр города, автотрасса, соединяющая все районы Столицы пройдёт по Кирзаводу. Переезжайте сюда, пока квартиры и дома ещё не дорогие. После строительства моста через Уду квадратный метр взлетит до 100 тысяч руб! – написал Гергенов на своей странице в Facebook.

Этим мнением депутат Хурала поделился после вчерашнего визита в шкоду №38, где построят футбольное поле с искусственным покрытием, качественную беговую дорожку и трибуны для зрителей. «В сентябре уже дети Кирзавода будут заниматься спортом и физкультурой в комфортных условиях», - добавил Михаил Гергенов.




депутаты Народного Хурала
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Депутат Хурала советует улан-удэнцам переезжать на Кирзавод
Депутат Хурала советует улан-удэнцам переезжать на Кирзавод
Власть, 30.07.2020
По мнению Гергенова, Кирзавод станет центром города
В Забайкалье туризмом будет заниматься минэкономразвития края
В Забайкалье туризмом будет заниматься минэкономразвития края
Власть, 29.07.2020
В правительстве региона произошли структурные изменения
В Иркутской области объявили конкурс на пост директора фонда капремонта
В Иркутской области объявили конкурс на пост директора фонда капремонта
Власть, 29.07.2020
Заявления принимаются с 19 августа до 1 сентября
Наговицын получил благодарность правительства России
Наговицын получил благодарность правительства России
Власть, 29.07.2020
Бывший руководитель Бурятии поздравил с этим событием нынешнего главу
В Иркутской области назначили главу минэкономразвития регионга
В Иркутской области назначили главу минэкономразвития регионга
Власть, 28.07.2020
И.о. министра стала бывшая управляющая регионального отделения ФСС
Баир Жамбалов проиграл иск к Народному Хуралу
Баир Жамбалов проиграл иск к Народному Хуралу
Власть, 28.07.2020
Бывший вице-спикер парламента Бурятии не смог восстановиться в должности
В Бурятии глава села нарушил самоизоляцию ради церковной службы
В Бурятии глава села нарушил самоизоляцию ради церковной службы
Власть, 28.07.2020
Сельский глава был в контакте с больными COVID-19, но, несмотря на это, отправился в церковь
Судебный спор Баира Жамбалова не закончен
Судебный спор Баира Жамбалова не закончен
Власть, 28.07.2020
Суд всё же рассмотрит иск бывшего Баира Жамбалова к Народному Хуралу
Суд прекратил дело по иску Баиру Жамбалова
Суд прекратил дело по иску Баиру Жамбалова
Власть, 27.07.2020
В Советском райсуде Баир Жамбалов не смог добиться восстановления в должности
Министр культуры Бурятии заявила о победе
Министр культуры Бурятии заявила о победе
Власть, 25.07.2020
По словам Соёлмы Дагаевой, осень будет жаркой
В правительстве Забайкалья прошли кадровые перестановки
В правительстве Забайкалья прошли кадровые перестановки
Власть, 24.07.2020
Новые назначения не повлекут увеличения расходов бюджета
Чиновник мэрии назначен замминистра экономики Бурятии
Чиновник мэрии назначен замминистра экономики Бурятии
Власть, 24.07.2020
Заместителем министра экономики Бурятии ста Владимир Хингелов
Кремль: Защита Байкала не должна мешать экономическому развитию
Кремль: Защита Байкала не должна мешать экономическому развитию
Власть, 24.07.2020
В Кремле не видят угрозы экосистеме Байкала и лесов вокруг него
В Бурятии завершили проверку по следам режим ЧС в Окинском районе
В Бурятии завершили проверку по следам режим ЧС в Окинском районе
Власть, 24.07.2020
Представления от прокуратуры получили глава «Бурятрегионавтодора» и начальник отдела МВД  

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^