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В Хурале Бурятии выбрали председателя бюджетного комитета

В Хурале Бурятии выбрали председателя бюджетного комитета
Власть,  Фото:сайт Народного Хурала
Предложение о жеребьёвке ранее отклонили

В Народном Хурале огласили результаты голосования по новому председателю бюджетного комитета. Высокий руководящий пост ожидаемо получил Александр Бардунаев, выдвинутый фракцией «Единая Россия». За него на тайном голосовании проголосовали 39 депутатов.

Коммунист Баир Цыренов получил 14 голосов.

За депутата Игоря Бобкова, который сам предложил свою кандидатуру на голосование, отдали голоса четыре человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бобков до начала голосования поделился, что в кулуарах сообщали: кандидатуру Бардунаева поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов. Игорь Бобков предлагал также для исключения предвзятости выбрать председателя бюджетного комитета методом жеребьёвки: кинуть бумажки с именами в шапку и вытянуть наугад. Необычное предложение оказалось нереализуемым: в регламенте Хурала нет такой формы, как жеребьёвка.

Александр Бардунаев по опыту работы в Хурале явно уступает Баиру Цыренову и Игорю Бобкову. Этот созыв для него стал первым: в 2018 году Бардунаев прошёл в Народный Хурал по партийному списку «Единой России».

Он родился 9 января 1983 года. В 2014 году окончил Восточно-Сибирский Государственный университет технологии и управления, в 2017-м – Бурятский государственный университет, в 2019-м – Восточно-Сибирский Государственный университет технологии и управления. Такая информация о нём приведена на сайте Народного Хурала, без указания специальностей Бардунаева.

Место работы – директор ООО «Бим». Теперь он должен будет оставить коммерческую деятельность, так как председатель комитета Народного Хурала – это депутатская должность на постоянной (оплачиваемой) основе.

Прежде председателем бюджетного комитета Хурала был Зоригто Цыбикмитов. Он скончался 21 января на 59-м году жизни. По информации, озвученной в СМИ, он был болен коронавирусом. Впрочем, официально на одной из прошлых сессий председатель Народного Хурала Владимир Павлов отказался публично озвучивать причину смерти коллеги.




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