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В Хурале Бурятии предложили тянуть жребий из шапки на вакантный пост

В Хурале Бурятии предложили тянуть жребий из шапки на вакантный пост
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На сессии Народного Хурала решается судьба вакантного места председателя бюджетного комитета

Сегодня Народный Хурала решит на сессии, кто займёт свободный пост председателя бюджетного комитета парламента. Кандидатов оказалось трое.

Фракция КПРФ предложила на должность депутата Баира Цыренова, «Единая Россия» - Александра Бардунаева, а депутат Игорь Бобков выдвинул свою кандидатуру.

- Если мы с вами хотим сделать бюджетные процессы более прозрачными, если мы хотим установить парламентский контроль за нашими финансами и бюджетом, чтобы ни одна копеечка не утекла куда-то не туда, я думаю, что на такие должности мы должны выдвигать и поддерживать представителя оппозиционных сил, - заявил при представлении кандидата от КПРФ Виктор Малышенко.

Все кандидаты выступили с речью, особо эмоциональным было выступление Бобкова.

- Я принял решение, невзирая на мнение фракции, в которую я вхожу (хотя и не явлюсь членом партии «Единая Россия»), выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя бюджетного комитета. Это решение вытекает из принципиальных разногласий между мной и большинством членов фракции, разногласий, касающихся практики назначения на освобожденные должности в нашем парламенте. Я отдаю себе отчёт, что это является нарушением партийной дисциплины, но как я отметил – я беспартийный член фракции. Меня удивляет и возмущает то, что фракция поддержала кандидатуру молодого депутата, который недолго был членом комитета - всего 2,5 года, - пояснил Бобков.

Он также раскрыл некоторые подробности кулуарных обсуждений.

- Что же было в основе решения по кандидатуре? Кулуарно называлась одна весомая причина – кандидатуру поддержал глава республики. Причина уважительная, все мы должны с должным трепетом относиться к мнению главы, но я вынужден напомнить, что Народный Хурал возглавляет законодательную ветвь власти, - добавил Бобков.

Позже Игорь Бобков предложил вовсе устроить жеребьевку: написать имена желающих занять место председателя комитета на бумажках, кинуть в шапку, и чтобы нейтральное лицо или спикер Хурала вытянул имя счастливчика.

- В регламенте такая форма, как жеребьевка, не предусмотрена, - сказал Владимир Павлов.

Депутаты удалились на тайное голосование.

Александр Бардунаев, которого выдвинула самая фракция «Единой России», в Хурале работает только первый созыв, он пришёл в парламент в 2018 году. Директор ООО «Бим». В случае, если будет выбран председателем бюджетного комитета, должен будет оставить коммерческую деятельность, так как эта должность депутата на постоянной (оплачиваемой) основе.

Прежде председателем бюджетного комитета Хурала был Зоригто Цыбикмитов. Он скончался 21 января на 59-м году жизни. По информации, озвученной в СМИ, он был болен коронавирусом. Впрочем, официально на одной из прошлых сессий председатель Народного Хурала Владимир Павлов отказался публично озвучивать причину смерти коллеги.


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