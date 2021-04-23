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Главный санврач Бурятии: «Говорить о снятии ограничений рано»

Главный санврач Бурятии: «Говорить о снятии ограничений рано»
Власть, 
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Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев ответил на вопрос, когда же всё-таки произойдёт полное снятие ограничений. Сейчас в Бурятии происходит спад заболеваемости коронавируса, ранее были приняты некоторые послабления в мерах противодействия борьбы с COVID- 19. Ханхареев ответил на вопрос, какой прогноз он может дать на ближайшие три месяца или полгода.

- Пока прогнозы давать очень рано. Эпидобстановка в нашем регионе также, как и в стране, стабильная, но всё зависит от нас с вами. Посмотрите, какая сейчас ситуация в Европе, в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Бразилии. В Индии за последние зарегистрировано более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом. Там идёт активный рост числа заболевших, вводятся дополнительные ограничительные мероприятия. Я думаю, что никто такой ситуации не хочет видеть у нас. Поэтому только соблюдение мер профилактики, активная вакцинация населения будет способствовать снижению заболеваемости и соответственно, снятию ограничений. Но пока говорить о снятии всех ограничений слишком рано, - ответил Сергей Ханхареев.

- Для всех нас самое главное – заботиться о своём здоровье, соблюдать все меры профилактики. Тем более у нас впереди лето – время отпусков, каникул, и я очень прошу наших земляков, где бы вы ни были, соблюдайте все меры. Тогда и прогноз у нас будет благоприятный, - добавил он.

По оценке главного санврача Бурятии, эпидситуация на сегодняшний день в республике стабильная.

- Мы медленно, но верно идём на снижение заболеваемости, но при этом остается волнующий нас вопрос – это тяжёлое течение заболеваний у пожилых, у людей, с хроническими заболеваниями. К сожалению, есть и летальные исходы. Если сравнивать себя с другими регионами, то пока мы где-то посерединке. Но расслабляться ещё рано, необходимо дальше строго соблюдать все меры профилактики и вакцинироваться. Увеличивая количество вакцинированных граждан, а также, принимая во внимание, граждан уже переболевших коронавирусом, к осени мы должны создать иммунную прослойку населения, - сообщил Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля в Бурятии увеличили до 75% наполняемость читальных залов библиотек. Чуть ранее аналогичная мера была принята в отношении театров, кинотеатров и домов культуры.

Также снято ограничение по времени работы для организаций общественного питания. Барам, кафе и ресторанам разрешили работать по ночам. Также за столы разрешили рассаживать шесть посетителей, а не четыре, как раньше.
коронавирус Роспотребнадзор профилактика
 
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