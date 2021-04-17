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Бурятский сенатор Наговицын потерял в доходах

Бурятский сенатор Наговицын потерял в доходах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Вся недвижимость Наговицыных оформлена на супругу

Члены Совета Федерации раскрыли доходы за 2020 год.

Наговицын обеднел

Доходы бурятского сенатора, бывшего главы республики Вячеслава Наговицына за год составили 6 168 093 рублей. Это почти на миллион (если быть точнее, на 945 тысяч) меньше, чем в 2019 году.

Супруга сенатора Нина Наговицына задекларировала 152 693 рублей за год. Это чуть-чуть (на девять тысяч рублей) больше, чем в 2019-м.

Что касается движимого и недвижимого имущества, то никаких изменений у супругов нет. Вся недвижимость записана на жену Наговицына. Ей принадлежат два земельных участка по 10 «соток», большой дом площадью в 465 кв.метров, банька площадью в 34 кв.метра и просторный гараж на 72 кв.метра.

Автомобилей два. На Вячеслава Наговицына оформлена «Тойота Лексус RX350», его супруга ездит на КИА SLS.

Варфоломеев прибавил

Ещё один сенатор от республики, экс-директор ГТРК «Бурятия» Александр Варфоломеев, в отличие от Наговицына, в доходах чуть прибавил. За 2020-й он задекларировал 5 594 429 рублей. Это на почти 80 тысяч больше, чем за предыдущий год.

Супруга Варфоломеева принесла в семейную копилку 2 662 000 рублей за год. Её доходы также выросли – сразу на 1,3 миллиона.

При этом за год жена сенатора лишилась трёх земельных участков и квартиры площадью 40 кв.метров.

По-прежнему у неё в собственности имеются два жилых дома: один площадью 114 кв.метров, другой 20 «квадратов». Есть у жены Варфоломеева также квартира площадью 35 кв.метров.

В пользовании у сенатора имеются две квартиры в 107 и 111 кв. метров, а также дача.

Автомобилей супруги не имеют, как и в предыдущие годы.

Самым богатым в Совете Федерации по-прежнему является камчатский сенатор Валерий Пономарев, совладелец «Океанрыбфлота». Он задекларировал 4,1 млрд рублей (в 2019 году у него было 2,7 млрд рублей). Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко за 2020 году составил 17,4 млн рублей (против 16,7 млн в 2019 году).

Как сообщал «Байкал-Dailу», доходы главы Бурятии Алексея Цыденова за прошлый год снизились. Среди зампредов правительства самым богатым оказался глава минсельхозпрода Галсан Дареев. Его работа на посту ректора БГСХА, где он трудился в 2020-м, оказалась куда прибыльнее, чем в правительстве республики. 
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