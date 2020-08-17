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Бурятские сенаторы разбогатели

Бурятские сенаторы разбогатели
Власть, 
У сенатора Вячеслава Наговицына появилась новая квартира

Члены Совета Федерации опубликовали отчёты о доходах за 2019 год. Из деклараций следует, что за год оба сенатора от Бурятии – Вячеслав Наговицын и Александр Варфоломеев – увеличили доходы.

Вырос на 2,2 млн. рублей

Задекларированный доход сенатора, бывшего главы Бурятии Вячеслава Наговицына составил 7,1 млн. рублей. В сравнении с прошлогодними данными, доход Наговицына вырос на 2,2 млн. рублей. Доход супруги составил 1,4 млн. рублей. Это заметно больше, чем в 2018 году, тогда доход был всего 113 тысяч рублей.

В собственности у супруги Наговицына по-прежнему два участка по 10 «соток» для ведения подсобного хозяйства, большой дом в 465 «квадратов», гараж на 72 кв.м и баня в 34 кв.м.

В собственности у Вячеслава Наговицына, как и в прошлом году, квартира в 42 «квадрата». Также супруги обзавелись довольно большой квартирой площадью в 117 кв. метров. В прошлом году они владели одной на двоих квартирой в 93 «квадрата», ныне она из декларации исчезла.

Супруги не поменяли автомобили и по-прежнему имеют в собственности по иномарке. У Вячеслава Наговицына «Лексус RX350», у его жены «КИА SLS».

Меньше, чем у коллеги

Задекларированный доход ещё одного сенатора, экс-директора ГТРК «Бурятия» Александра Варфоломеева составил 5,4 млн. рублей. В сравнении с прошлым годом его доход увеличился на 600 тысяч рублей. Доход его супруги составил более 13 млн. рублей, он заметно выросли – в прошлом году эта сумма составляла всего 115 тысяч рублей.

В собственности у Варфоломеева две квартиры по 106 и 111 квадратных метров. У его жены в собственности больше недвижимости. Она владеет тремя земельными участками – один на 8 и два по 4 «сотки». Они предназначены для индивидуального жилищного строительства и для обслуживания жилого дома. Также у неё в собственности, как и в прошлом году, два жилых дома на 114 и 20 кв.м., и две квартиры по 40,7 и 35,2 кв. м.

Автомобилями супруги с прошлого года так и не обзавелись. Зарегистрированных транспортных средств супруги не имеют.

Самый богатый на Камчатке

Самым богатым членом Совфеда по-прежнему является сенатор от Камчатского края Валерий Пономарёв. Его доход увеличился с 2,35 млрд рублей до 2,767 млрд. В собственности у камчатского сенаторы четыре автомобиля: «ГАЗ 21», а также «Bentley Bentayga W-12», «Bentley Arnage R», «Ferrari F430».

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2019 году составил 16, 72 млн. рублей. Эта сумма за год выросла почти на 1,5 миллиона.


доходы декларация доходов Совет Федерации
 
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