Министр спорта Бурятии сообщил в соцсети о дате проведения масштабного фестиваля
Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов в составе делегации республики принял участие в заседании оргкомитета XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020».
⠀- «Алтаргана» будет! Фестиваль пройдёт с 29 по 31 июля 2021 года в посёлке Агинское Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Благодарю агинцев за высокий уровень организации совещания и тёплый приём! Рад, что удалось также немного погулять по Агинску! Готовимся к традиционному фестивалю! – сообщил министр радостную новость в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», исходя из эпидемиологической ситуации, дата проведения фестиваля может быть ещё уточнена.
В этом году планируется обширная и насыщенная программа масштабного фестиваля. Состоится международная научно-практическая конференция. Здесь презентуют результат большой поисковой работы со всеми организаторами фестиваля – книгу «Летопись Алтарганы». Также в дни фестиваля состоятся персональные выставки Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова, выставки «Истории Алтарганы», архивных материалов по теме трансграничных миграций и ещё ряд уникальных мероприятий.
Во время «Алтарганы» откроют памятник видному российскому и монгольскому научному и общественному деятелю Цыбену Жамцарано.
Будет организована прямая трансляция с открытия и закрытия фестиваля и с самых интересных и посещаемых площадок, таких как конкурс красавиц «Дангина», конкурс модельеров, конных скачек, абсолютных первенств и других мероприятий.
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Вячеслав Дамдинцурунов: «Готовимся к Алтаргане!»
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