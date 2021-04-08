В Бурятии утвердили комиссию конкурса на главного архитектора

В Бурятии утверждён состав правительственной комиссии по проведению конкурса на должность замминистра строительства республики – председателя комитета по архитектуре и территориальному планированию, главного архитектора республики. Об этом стало известно из распоряжения правительства от 6 апреля.
В состав комиссии входят:
- глава Бурятии Алексей Цыденов;
- два зампреда правительства республики Баир Цыренов и Евгений Луковников;
- министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин;
- замруководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам кадровой политики и государственной службы Лариса Гончикова;
- председатель государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии Валерия Халтакшинова;
- председатель контрольного комитета главы Бурятии Юрий Петров;
- главный специалист отдела госслужбы комитета государственной службы и кадровой политики администрации главы и правительства Бурятии Олег Нартуев;
- независимые эксперты-специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой, представители Общественной палаты Бурятии (по согласованию) не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
Председатель комиссии – Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2020 года стало известно о намерении ликвидировать должность заместителя министра строительства Бурятии – председателя комитета по развитию строительного комплекса. Тогда эту должность ещё занимал Сергей Рыбальченко, обвиняемый в превышении должностных полномочий в связи с непригодными для жизни домами для сирот.
Отмечалось, что взамен ликвидируемой должности будет введена другая. Она будет называться «заместитель министра строительства – главный архитектор Бурятии».