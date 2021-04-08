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Экс-глава агентства лесного хозяйства Бурятии не пришёл на суд

Экс-глава агентства лесного хозяйства Бурятии не пришёл на суд
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Первое заседание по уголовному делу Алексея Щепина перенесли

6 апреля в Октябрьском районном суде Улан-Удэ должно было состояться первое заседание по уголовному делу бывшего руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии Алексея Щепина. Он с 2017 года возглавляет министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

Однако в тот же день на официальном сайте суда появилось сообщение, что заседание по делу Щепина отложено на 13 апреля в 9.30 утра «в связи с неявкой подсудимого».



Карельское издание «Столица на Онего» связалось с Алексеем Щепиным, задав вопрос, с чем связано его отсутствие в суде Бурятии?

- Мой адвокат из Москвы в это время был занят в другом процессе, поэтому суд перенесли на 13 апреля. В этот день я с адвокатом планирую участвовать в заседании, - цитирует «Столица на Онего» ответ Щепина.

Как сообщал «Байкал-Dailу», Алексей Щепин обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, речь идёт о передаче коммерческой фирме лесного участка площадью 20 га в Кабанском районе Бурятии. Земля находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Здесь запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также другая деятельность, наносящая ущерб экосистеме. Однако, пришло к выводу следствие, Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства лесного хозяйства, подписал документ, в результате которого арендатор рубил лес, а также добывал добывал полезные ископаемые.

- Эти работы привели к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал, - поясняют в следственном управлении.
суд агентство лесного хозяйства
 
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