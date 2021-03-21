В Бурятии будут судить экс-главу агентства лесного хозяйства

Из-за полученного разрешения на Байкале незаконно валили лес



В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Алексея Щепина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, в марте 2010 года республиканское агентство лесного хозяйства передало в аренду коммерческой фирме лесной участок площадью 20 га. Участок находится в Кабанском районе Бурятии в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне Байкала. Здесь запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также другая деятельность, наносящая ущерб экосистеме.



В июне 2010 года Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы проекта, предоставленного арендатором земли. Следователи полагают, что Щепин знал о том, что этого делать нельзя, но действовал в угоду руководству коммерческого предприятия.



Данный проект включал работы по добыче песка и гравия, а также создание складов и промплощадок, которые предусматривали сплошную рубку деревьев. В течение года арендатор рубил лес, а также добывал полезные ископаемые.



- Эти работы привели к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал, - поясняют в следственном управлении.



Уголовное дело возбудили на основании материалов Восточно-Байкальской межрайонной прокуратуры, которая провела проверку в агентстве лесного хозяйства.



Уголовное дело Щепина с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

