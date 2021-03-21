Из-за полученного разрешения на Байкале незаконно валили лес
В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Алексея Щепина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в марте 2010 года республиканское агентство лесного хозяйства передало в аренду коммерческой фирме лесной участок площадью 20 га. Участок находится в Кабанском районе Бурятии в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне Байкала. Здесь запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также другая деятельность, наносящая ущерб экосистеме.
В июне 2010 года Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы проекта, предоставленного арендатором земли. Следователи полагают, что Щепин знал о том, что этого делать нельзя, но действовал в угоду руководству коммерческого предприятия.
Данный проект включал работы по добыче песка и гравия, а также создание складов и промплощадок, которые предусматривали сплошную рубку деревьев. В течение года арендатор рубил лес, а также добывал полезные ископаемые.
- Эти работы привели к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал, - поясняют в следственном управлении.
Уголовное дело возбудили на основании материалов Восточно-Байкальской межрайонной прокуратуры, которая провела проверку в агентстве лесного хозяйства.
Уголовное дело Щепина с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
В Бурятии будут судить экс-главу агентства лесного хозяйства
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 21.03.2021
Из-за полученного разрешения на Байкале незаконно валили лес
Власть, 20.03.2021
Министры обсудили некоторые планы развития спорта в республике
Выявлено нарушение законодательства о занятости населения
Следователи считают, что чиновники превысили должностные полномочия при заключении госконтракта
Депутат Думы Киренска устроил дебош в отделе полиции
Фанаты легендарной рок-группы возмущены отменой концерта
Глава Бурятии начал рабочую поездку в Хоринский район
Единственная школа в Гремячинске разрушается
По мнению общественника Биликто Дугарова, надо было выбирать материал вроде нефрита
«Командировка в ночь, и тут же совещание, а утром смотришь он уже в Москве…»
После ремонта в многоквартирном доме стало холодно
Новый мост через Селенгу освободит самые загруженные участки дорог
Кафе и кинозалы всё ещё под запретом
Жаргалу Цыбикову продлили срок содержания под стражей
Александра Бастрыкин поручил тщательно расследовать громкое дело