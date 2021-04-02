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Минобраз Бурятии временно возглавил замминистра

Минобраз Бурятии временно возглавил замминистра
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуация с министром образования и науки Бурятии пока в подвешенном состоянии

Исполняющим обязанности министра образования Бурятии сейчас является замминистра – председатель комитета экономики и кадровой политики Доржи Ангархаев. Он и.о. министра уже две недели – на период отпуска министра Баира Жалсанова до 9 апреля. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минобрнауки республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня министр образования и науки Баир Жалсанов написал на имя главы Бурятии прошение об отставке по собственному желанию.

Совсем недавно в министерстве образования и науки Бурятии, а также в комитете по образованию администрации Улан-Удэ состоялись обыски. Связано это с уголовным делом по статье «Мошенничество», возбуждённом на руководителя частного детсада.

Баир Жалсанов, в свою очередь, заявил, что сам работал «честно и добросовестно». Глава Бурятии Алексей Цыденов пока не принял отставку Жалсанова. На прошение он наложил резолюцию, отправив министра в отпуск без содержания до выяснения всех обстоятельств.

Справка:

Доржи Ангархаев родился 8 марта 1968 года в Улан-Удэ. Закончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «технология машиностроения», квалификация: инженер – механик. В 1997 году также окончил Сибирский институт финансов в Новосибирске по специальности «Финансы и кредит».

Работал (1993 по 1999 годы) экономистом, ревизором в ОАО Россельхозбанк, Агропромбанк, Бикомбанк.

В 1999 -2009 годы работал в министерстве финансов Бурятии, в финансовом отделе администрации Северо-Байкальского района.

С 2009 по 2016 годы - советник первого заместителя председателя правительства Бурятии.

В январе 2016 года назначен на должность заместителя министра – председателя комитета экономики и кадровой политики министерства образования и науки Бурятии.



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