Ситуация с министром образования и науки Бурятии пока в подвешенном состоянии
Исполняющим обязанности министра образования Бурятии сейчас является замминистра – председатель комитета экономики и кадровой политики Доржи Ангархаев. Он и.о. министра уже две недели – на период отпуска министра Баира Жалсанова до 9 апреля. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минобрнауки республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня министр образования и науки Баир Жалсанов написал на имя главы Бурятии прошение об отставке по собственному желанию.
Совсем недавно в министерстве образования и науки Бурятии, а также в комитете по образованию администрации Улан-Удэ состоялись обыски. Связано это с уголовным делом по статье «Мошенничество», возбуждённом на руководителя частного детсада.
Баир Жалсанов, в свою очередь, заявил, что сам работал «честно и добросовестно». Глава Бурятии Алексей Цыденов пока не принял отставку Жалсанова. На прошение он наложил резолюцию, отправив министра в отпуск без содержания до выяснения всех обстоятельств.
Справка:
Доржи Ангархаев родился 8 марта 1968 года в Улан-Удэ. Закончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «технология машиностроения», квалификация: инженер – механик. В 1997 году также окончил Сибирский институт финансов в Новосибирске по специальности «Финансы и кредит».
Работал (1993 по 1999 годы) экономистом, ревизором в ОАО Россельхозбанк, Агропромбанк, Бикомбанк.
В 1999 -2009 годы работал в министерстве финансов Бурятии, в финансовом отделе администрации Северо-Байкальского района.
С 2009 по 2016 годы - советник первого заместителя председателя правительства Бурятии.
В январе 2016 года назначен на должность заместителя министра – председателя комитета экономики и кадровой политики министерства образования и науки Бурятии.
Минобраз Бурятии временно возглавил замминистра
Власть, Фото:
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