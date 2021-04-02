Омбудсмен Юлия Жамбалова слишком рано пришла на работу
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова поделилась на своей странице забавным казусом. Сегодня, 2 апреля, она так рано приехала на работу, что наткнулась на закрытые двери.
- Тот случай, когда приходишь на работу в 7.30, а дверь закрыта... Всем отличного завершения рабочей недели, - поделилась Юлия Жамбалова.
Её пост активно лайкают подписчики.
Рабочее место бурятского омбудсмена находится в правительственном здании напротив Бурятского театра оперы и балета по адресу Ербанова, 7.
Жамбалова занимает пост уполномоченного по правам человека с 2014 года. В 2019-м она была переназначена на эту должность.
Бурятский омбудсмен наткнулась на закрытые двери
Власть, Фото:
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