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Бурятский омбудсмен наткнулась на закрытые двери

Бурятский омбудсмен наткнулась на закрытые двери
Власть,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
Омбудсмен Юлия Жамбалова слишком рано пришла на работу

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова поделилась на своей странице забавным казусом. Сегодня, 2 апреля, она так рано приехала на работу, что наткнулась на закрытые двери.

- Тот случай, когда приходишь на работу в 7.30, а дверь закрыта... Всем отличного завершения рабочей недели, - поделилась Юлия Жамбалова.

Её пост активно лайкают подписчики.

Рабочее место бурятского омбудсмена находится в правительственном здании напротив Бурятского театра оперы и балета по адресу Ербанова, 7.

Жамбалова занимает пост уполномоченного по правам человека с 2014 года. В 2019-м она была переназначена на эту должность.


уполномоченный по правам человека
 
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