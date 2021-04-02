На Наталью Бухольцеву возбудили новые уголовные дела

Новые уголовные дела связаны с нецелевым расходованием денег и с мошенничеством
В Бурятии возбудили новые уголовные дела на Наталью Бухольцеву, бывшего главврача городской поликлиники №6 и бывшего первого замминистра здравоохранения республики. Новые уголовные дела в отношении Бухольцевой связаны с нецелевым расходованием денежных средств и вновь - с мошенничеством, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По версии следствия, в 2016 году Бухольцева, будучи главным врачом поликлиники, израсходовала более 11 млн рублей на цели, не предусмотренные условиям получения средств. Были оплачены услуги по капитальному ремонту здания, которое принадлежало бизнесмену, а поликлиника пользовалась им только по договору аренды.
Помимо этого, выяснило следствие, в июле 2018 года за несколько дней до перевода на другую работу главный врач подписала документы, в которых содержались ложные сведения о ремонте, якобы выполненном в помещениях поликлиники некой фирмой на общую сумму более 2,6 млн. рублей. Эти документы по прошествии почти двух лет были предъявлены в медицинское учреждение для оплаты. Однако новое руководство поликлиники отказалось перечислять финансы мнимому подрядчику. Поликлиника сообщила о попытке хищения денег в правоохранительные органы.
В собственности и в пользование у обвиняемой и её близких родственников находятся несколько жилых помещений - квартиры в Улан-Удэ и Иркутске, а также благоустроенный дом с земельным участком в пригородном коттеджном посёлке. На недвижимость по ходатайству следствия суд наложил арест.
Ранее Наталья Бухольцева также обвинялась в мошенничестве и служебном подлоге. Она была задержана в августе 2020-го. По данным следствия, в январе 2018 года главный врач поликлиники вступила в сговор с представителем коммерческой организации.
- Под видом оплаты договора аренды имущества они решили похитить деньги учреждения путём явного завышения цены контракта. Главный врач обеспечила проведение торгов и победу фирмы своей соучастницы, после чего заключила договор аренды медицинского оборудования более чем на 70 млн. рублей. Хотя рыночная стоимость такого имущества даже с учётом пусконаладочных работ и обслуживания была в несколько раз меньше. Более того, две дорогостоящие лазерные офтальмологические установки с принадлежностями в поликлинику поступили лишь спустя два года после подписания контракта. Тем не менее, главный врач до их фактической поставки подписала акт приёмки всего перечисленного в договоре имущества. Регулярно вносились платежи за его использование в полном объёме, - сообщали в Следственном управлении.
После задержания в августе Бухольцевой сразу же была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Из СИЗО под домашний арест её выпустили в конце 2020-го.
Справка:
Наталья Бухольцева родилась 19 апреля 1962 года на станции Гусиное озеро в Бурятии. В 1986 году окончила Читинский государственный медицинский институт по специальности «врач-педиатр», в 2003 году - Бурятскую сельскохозяйственную академию им. В. Р. Филиппова по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит».
Во время учёбы в мединституте и в интернатуре работала медсестрой и врачом-интерном в отделении патологии новорождённых в Читинской областной детской клинической больнице. С 1987 по 2005 год, работая в отделенческой больнице на станции «Улан-Удэ» Восточно-Сибирской железной дороги, прошла путь от врача-педиатра палаты новорождённых до заведующей детским отделением и в дальнейшем заместителя главного врача по кадрам. С 2005 года – заместитель главного врача по кадрам отделенческой клинической больницы ОАО «РЖД», затем заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы. С 2008 года – заместитель главного врача по лечебной работе больницы восстановительного лечения на станции «Иркутск-Пассажирский» ОАО РЖД.
С 2009 по июль 2018 - главный врач городской поликлиники № 6.
С 2014 по июль 2018 гг – депутат Улан-Удэнского горсовета по округу №4 (часть Железнодорожного района Улан-Удэ).
С лета 2018 года назначена на должность первого заместителя министра здравоохранения Бурятии. В мае 2020 года она покинула этот пост.
В июне 2020-го была назначена на должность главного врача городской больницы №4.
На Наталью Бухольцеву возбудили новые уголовные дела
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