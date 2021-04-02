 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 апреля

01 апреля

Популярное

На Наталью Бухольцеву возбудили новые уголовные дела

На Наталью Бухольцеву возбудили новые уголовные дела
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Новые уголовные дела связаны с нецелевым расходованием денег и с мошенничеством

В Бурятии возбудили новые уголовные дела на Наталью Бухольцеву, бывшего главврача городской поликлиники №6 и бывшего первого замминистра здравоохранения республики. Новые уголовные дела в отношении Бухольцевой связаны с нецелевым расходованием денежных средств и вновь - с мошенничеством, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По версии следствия, в 2016 году Бухольцева, будучи главным врачом поликлиники, израсходовала более 11 млн рублей на цели, не предусмотренные условиям получения средств. Были оплачены услуги по капитальному ремонту здания, которое принадлежало бизнесмену, а поликлиника пользовалась им только по договору аренды.

Помимо этого, выяснило следствие, в июле 2018 года за несколько дней до перевода на другую работу главный врач подписала документы, в которых содержались ложные сведения о ремонте, якобы выполненном в помещениях поликлиники некой фирмой на общую сумму более 2,6 млн. рублей. Эти документы по прошествии почти двух лет были предъявлены в медицинское учреждение для оплаты. Однако новое руководство поликлиники отказалось перечислять финансы мнимому подрядчику. Поликлиника сообщила о попытке хищения денег в правоохранительные органы.

В собственности и в пользование у обвиняемой и её близких родственников находятся несколько жилых помещений - квартиры в Улан-Удэ и Иркутске, а также благоустроенный дом с земельным участком в пригородном коттеджном посёлке. На недвижимость по ходатайству следствия суд наложил арест.

Ранее Наталья Бухольцева также обвинялась в мошенничестве и служебном подлоге. Она была задержана в августе 2020-го. По данным следствия, в январе 2018 года главный врач поликлиники вступила в сговор с представителем коммерческой организации.

- Под видом оплаты договора аренды имущества они решили похитить деньги учреждения путём явного завышения цены контракта. Главный врач обеспечила проведение торгов и победу фирмы своей соучастницы, после чего заключила договор аренды медицинского оборудования более чем на 70 млн. рублей. Хотя рыночная стоимость такого имущества даже с учётом пусконаладочных работ и обслуживания была в несколько раз меньше. Более того, две дорогостоящие лазерные офтальмологические установки с принадлежностями в поликлинику поступили лишь спустя два года после подписания контракта. Тем не менее, главный врач до их фактической поставки подписала акт приёмки всего перечисленного в договоре имущества. Регулярно вносились платежи за его использование в полном объёме, - сообщали в Следственном управлении.

После задержания в августе Бухольцевой сразу же была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Из СИЗО под домашний арест её выпустили в конце 2020-го.

Справка:

Наталья Бухольцева родилась 19 апреля 1962 года на станции Гусиное озеро в Бурятии. В 1986 году окончила Читинский государственный медицинский институт по специальности «врач-педиатр», в 2003 году - Бурятскую сельскохозяйственную академию им. В. Р. Филиппова по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит».

Во время учёбы в мединституте и в интернатуре работала медсестрой и врачом-интерном в отделении патологии новорождённых в Читинской областной детской клинической больнице. С 1987 по 2005 год, работая в отделенческой больнице на станции «Улан-Удэ» Восточно-Сибирской железной дороги, прошла путь от врача-педиатра палаты новорождённых до заведующей детским отделением и в дальнейшем заместителя главного врача по кадрам. С 2005 года – заместитель главного врача по кадрам отделенческой клинической больницы ОАО «РЖД», затем заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы. С 2008 года – заместитель главного врача по лечебной работе больницы восстановительного лечения на станции «Иркутск-Пассажирский» ОАО РЖД.

С 2009 по июль 2018 - главный врач городской поликлиники № 6.

С 2014 по июль 2018 гг – депутат Улан-Удэнского горсовета по округу №4 (часть Железнодорожного района Улан-Удэ).

С лета 2018 года назначена на должность первого заместителя министра здравоохранения Бурятии. В мае 2020 года она покинула этот пост.

В июне 2020-го была назначена на должность главного врача городской больницы №4.
мошенничество нецелевое использование бюджетных средств
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Наталью Бухольцеву возбудили новые уголовные дела
На Наталью Бухольцеву возбудили новые уголовные дела
Власть, 02.04.2021
Новые уголовные дела связаны с нецелевым расходованием денег и с мошенничеством
Мэрия Улан-Удэ: «Кина не будет»
Мэрия Улан-Удэ: «Кина не будет»
Власть, 02.04.2021
«Реалити-шоу» с ямой в центре города отменяется
Мэр Улан-Удэ раскрыл планы на 2021 год в дорожном строительстве и транспорте
Мэр Улан-Удэ раскрыл планы на 2021 год в дорожном строительстве и транспорте
Власть, 01.04.2021
Администрация города будет работать над обновлением транспортной системы
При мэрии Улан-Удэ хотят создать экологический совет
При мэрии Улан-Удэ хотят создать экологический совет
Власть, 01.04.2021
Члены совета будут трудиться бесплатно
В Бурятии оштрафовали сотрудника райадминистрации
В Бурятии оштрафовали сотрудника райадминистрации
Власть, 01.04.2021
Прокуратура выявила отсутствие положенной информации
Мэр Улан-Удэ: «Городу необходимы новые инженерные сети»
Мэр Улан-Удэ: «Городу необходимы новые инженерные сети»
Власть, 31.03.2021
В этом году планируется завершить проектирование инженерных сетей центральной части города
Горсовет принял отчёт мэра Улан-Удэ
Горсовет принял отчёт мэра Улан-Удэ
Власть, 31.03.2021
Игорь Шутенков отчитался о деятельности за 2020 год

Экс-главу района Бурятии оштрафовали за превышение полномочий
Экс-главу района Бурятии оштрафовали за превышение полномочий
Власть, 31.03.2021
Из-за действий главы района был оплачен некачественный ремонт моста
Главе Кяхтинского района Бурятии влепили «неуд»
Главе Кяхтинского района Бурятии влепили «неуд»
Власть, 30.03.2021
Большинство депутатов не оценили работу главы Кяхтинского района
Глава Росавиации проверил реконструкцию аэропорта Братска
Глава Росавиации проверил реконструкцию аэропорта Братска
Власть, 30.03.2021
К реконструкции аэропорта Братска привлекут дополнительные силы
Министр сельского хозяйства Бурятии: «Кто раньше встал, тот раньше получает»
Министр сельского хозяйства Бурятии: «Кто раньше встал, тот раньше получает»
Власть, 30.03.2021
Глава минсельхозпрода дал важный совет фермерам
В Иркутске задержали экс-начальника отдела мэрии
Власть, 29.03.2021
Незаконно была построена целая новостройка
«Россия-24» рассказала о странностях вокруг дела Баира Жамбалова
«Россия-24» рассказала о странностях вокруг дела Баира Жамбалова
Власть, 29.03.2021
Жители Бурятии опасаются, не произойдёт ли в деле Баира Жамбалова крутой вираж
Путин допустил снятие ограничений по COVID-19 к концу лета
Путин допустил снятие ограничений по COVID-19 к концу лета
Власть, 29.03.2021
Для снятия ограничений нужно сформировать коллективный иммунитет
Прокуратура Бурятии вскрыла почти три тысячи нарушений закона
Прокуратура Бурятии вскрыла почти три тысячи нарушений закона
Власть, 29.03.2021
Прокуратура представила основные статистические данные с начала года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^