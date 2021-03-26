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Бурятский бизнесмен и депутат учил йоге осуждённых женщин

Бурятский бизнесмен и депутат учил йоге осуждённых женщин
Власть,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые женщины снимают стресс в компании депутата

Депутат Народного Хурала, бизнесмен, владелец торгово-развлекательных центров Вячеслав Покацкий провёл занятие по йоге для осуждённых женщин. Занятие прошло в исправительной колонии №7.

- Вячеслав Покацкий рассказал женщинам о йоге, об истории её появления, а также о пользе занятий. После чего присутствующих на практике научили выполнять упражнения и различные дыхательные техники, - рассказали в УФСИН по Бурятии.

Осуждённым предстоит пройти целый курс занятий, направленный на улучшение общего самочувствия и снижение стресса.

осужденные
 
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