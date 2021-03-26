Бурятский бизнесмен и депутат учил йоге осуждённых женщин

Осуждённым предстоит пройти целый курс занятий, направленный на улучшение общего самочувствия и снижение стресса.







Депутат Народного Хурала, бизнесмен, владелец торгово-развлекательных центров Вячеслав Покацкий провёл занятие по йоге для осуждённых женщин. Занятие прошло в исправительной колонии №7.- Вячеслав Покацкий рассказал женщинам о йоге, об истории её появления, а также о пользе занятий. После чего присутствующих на практике научили выполнять упражнения и различные дыхательные техники, - рассказали в УФСИН по Бурятии.