Бурятский бизнесмен и депутат учил йоге осуждённых женщин

Осуждённые женщины снимают стресс в компании депутата
Депутат Народного Хурала, бизнесмен, владелец торгово-развлекательных центров Вячеслав Покацкий провёл занятие по йоге для осуждённых женщин. Занятие прошло в исправительной колонии №7.
- Вячеслав Покацкий рассказал женщинам о йоге, об истории её появления, а также о пользе занятий. После чего присутствующих на практике научили выполнять упражнения и различные дыхательные техники, - рассказали в УФСИН по Бурятии.
Осуждённым предстоит пройти целый курс занятий, направленный на улучшение общего самочувствия и снижение стресса.
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