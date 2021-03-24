Детский омбудсмен России побывала на Байкале

- Солнце, Байкал... Великий, сильный... Я купалась, когда ездила в Бурятию. А сейчас Байкал другой совсем. Идёшь, как по воздуху от прозрачности льда, дышишь, смотришь в вековую глубину... Нас не было, а Байкал был, нас не будет, а он - будет... Зачем об этом думать? Чтобы в нашей жизни оставалось лишь важное: любовь и семья, верность и вера, Родина, забота о тех, кому мы нужны, - написала Кузнецова.







«Байкал чудесный во все времена года».





