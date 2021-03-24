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Детский омбудсмен России побывала на Байкале

Детский омбудсмен России побывала на Байкале
Власть,  Фото:страница Анны Кузнецовой
Анна Кузнецова назвала Байкал «великим»

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова побывала на Байкале со стороны Иркутской области. Она опубликовала фотографии с озера на своих страницах в социальных сетях.

- Солнце, Байкал... Великий, сильный... Я купалась, когда ездила в Бурятию. А сейчас Байкал другой совсем. Идёшь, как по воздуху от прозрачности льда, дышишь, смотришь в вековую глубину... Нас не было, а Байкал был, нас не будет, а он - будет... Зачем об этом думать? Чтобы в нашей жизни оставалось лишь важное: любовь и семья, верность и вера, Родина, забота о тех, кому мы нужны, - написала Кузнецова.


Пользователи в комментариях восхищаются Байкалом: «Очень красиво! Сочетание цветов! Анна Юрьевна, как Снегурочка, только оттенок серо-голубой! Необычные, сказочные фото! Предыдущие фото были с усталостью на лице, а на этих кадрах столько энергии, и глаза светятся!»

«Как бы хотелось там побывать! Какое же богатство есть у нас! Спасибо за такие невероятные фото!»

«Давно мечтаю о Байкале и по-хорошему завидую Вам, Анна Юрьевна!»

«Байкал потрясает»

«Байкал чудесный во все времена года».


В Иркутскую область Анна Кузнецова приезжала с рабочим визитом. Уполномоченный посетила детские учреждения региона, в том числе детский хоспис.

В аппарате детского омбудсмена сообщили, что на встрече с губернатором Игорем Кобзевым были затронуты» актуальные темы защиты детства в области». Это открытие детских садов, организация летней оздоровительной кампании, поддержка многодетных семей. Детский омбудсмен и губернатор договорились о реализации ряда проектов. Со своей стороны Анна Кузнецова запросила информацию о нескольких проектах из Иркутской области для тиражирования в других регионах.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в эти дни на Байкале отдыхает политик Ирина Хакамада.

Справка:

Анна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в Пензе. В 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Педагог-психолог».

В сфере социальных проектов и благотворительности начинала работать в качестве волонтёра в пензенской детской областной больнице, в доме малютки.

В 2010 году Кузнецова создала благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров».

В 2011 году по инициативе Анны Кузнецовой стартовал всероссийский фестиваль-конкурс молодежных социальных проектов «Мой выбор - жизнь и здоровье». Анна Кузнецова руководила рядом специальных благотворительных программ, направленных на поддержку малообеспеченных и неблагополучных семей, детей-инвалидов и сирот. В частности, в 2014 году в Пензе был открыт центр защиты материнства со стационарным приютом.

В 2015 году Анна Кузнецова стала исполнительным директором всероссийской Ассоциации организаций по защите семьи.

В 2015 году Анна Кузнецова возглавила региональный исполком Общероссийского народного фронта.

В сентябре 2016 года назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка.

Замужем, воспитывает шестерых детей.
Байкал уполномоченный по правам ребенка
 
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