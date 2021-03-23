В Бурятии экс-директор МУПа получил «условку»

Ущерб от его действий составил почти полмиллиона рублей



В Кабанском районе Бурятии бывший директор муниципального унитарного предприятия признан виновным в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий».



Занимая должность директора МУП, мужчина с ноября 2018 года по февраль 2019 года из корыстной заинтересованности, введя в заблуждение подчинённых, давал им неправомерные указания. За счёт средств унитарного предприятия обеспечивалось содержание, снабжение, оплата труда работников общества с ограниченной ответственностью, ранее возглавляемого этим же мужчиной. Тем самым унитарному предприятию причинён ущерб на сумму 426 тысяч рублей.



Кроме того, осуждённый из личной заинтересованности фиктивно трудоустроил на предприятие родственника, выплатив ему заработную плату на сумму 59 тысяч рублей.



Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Иск о возмещении ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

