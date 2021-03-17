Разобраться с чёрным дымом поручил мэр Игорь Шутенков
Выяснить причины чёрного дыма от котельной «Юго-Западной» на планёрном совещании поручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Поручение дано «ТГК-14» и администрации Октябрьского района, сообщили в пресс-службе мэрии.
- Кратковременно наблюдалось потемнение факела дымоходной трубы на котельной «Юго-Западная». В это время с учётом изменений нагрузки мы выполняли переход по котлам, отработали в штатном режиме, отклонений от параметров не наблюдалось, - сообщил директор филиала ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев.
Мэр поручил более тщательно подойти к вопросу и проконтролировать ситуацию.
- Чёрный дым стелется, а вы говорите, отклонений от параметров нет. Что это за параметры такие? Значит, переход с одного котла на другой надо сделать более плавным, чтобы нагрузка не увеличивалась резко. Прошу взять на контроль. С персоналом проводите мероприятия, если такое будет повторяться, будем принимать меры, - сказал Игорь Шутенков.
Глава администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков также добавил, что в ПАО «ТГК-14» направлено письмо для проведения расследования. Также письмо с фото- и видеофиксацией отправлено в природоохранную прокуратуру.
В Улан-Удэ ищут причины чёрного дыма от котельной «Юго-Западная»
Власть, Фото:
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