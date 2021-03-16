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Глава Бурятии: «Единая Россия» выдвинет в Госдуму того, кого поддержат люди»

Глава Бурятии: «Единая Россия» выдвинет в Госдуму того, кого поддержат люди»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Праймериз будет проходить в электронном виде с верификацией через портал Госуслуг

Стартовала процедура предварительного отбора кандидатов - праймериз «Единой России». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, секретарь Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия».

- Со вчерашнего дня до 29 апреля каждый желающий, как член «Единой России», так и беспартийный, может подать заявку на сайте «Предварительное голосование» и пройти процедуру праймериз. Праймериз будет проходить в электронном виде с верификацией через портал Госуслуг, чтобы голосование было адресным и точным. Кандидатов, которые получат наибольшее количество голосов, кого поддержат люди, мы будем выдвигать от «Единой России» на выборы в Государственную Думу. Это очень важное для нас мероприятие, - заявил глава Бурятии.

Алексей Цыденов пояснил, что «Единая Россия» на сегодня является единственной партией, которая проводит предварительный отбор. Праймериз позволяет кандидатам оценить возможный уровень поддержки населения. В этом году голосование пройдет как по одномандатному округу, так и по партийным спискам, причем в этом году «списочный» округ очерчен границами только Бурятии: республику пока объединили с другими субъектами Российской Федерации.

- Мы выдвигаем наших послов в Госдуму, чтобы они решали не только общефедеральные вопросы, но и, безусловно, защищали интересы республики, - отметил Глава Бурятии.

Кандидаты могут заявиться на сайте https://pg.er.ru. В течение 30 дней со дня выдвижения и не позднее 29 апреля 2021 года должны лично предоставить документы на бумажном носителе в региональный исполком «Единой России» (Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7а). Список документов представлен на сайте «Предварительное голосование». Региональный оргкомитет «Предварительного голосования» примет решение о регистрации кандидата в течение 5 дней с момента подачи документов.

Агитационный период продлится со дня выдвижения по 23 мая. В период проведения голосования агитация будет запрещена. Размещать видеоролики кандидатов с их программами в сети Интернет можно с момента регистрации кандидата, но не позднее 14 мая.

Избиратели на сайте «Предварительного голосования» могут зарегистрироваться с 19 апреля по 28 мая с верификацией на основании личной учетной записи портала Госуслуг.

Голосование пройдет с 24 по 30 мая 2021 года. Итоги праймериз подведут не позднее 1 июня.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии рекомендует выдвинуться на праймериз с тем, чтобы бороться за мандат депутата Госдумы, министру спорта Вячеславу Дамдинцурунову.


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