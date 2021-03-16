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Глава Бурятии порекомендует министру спорта выдвигаться в Госдуму

Глава Бурятии порекомендует министру спорта выдвигаться в Госдуму
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии официально подтвердили ставку на Вячеслава Дамдинцурунова на выборах в Госдуму

Подтверждены планы по выдвижению министра спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Ранее имя Дамдинцурунова уже не раз называлось в Телеграм-каналах и СМИ как кандидата в Госдуму от «Единой России» по одномандатному округу. Сегодня на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов, говоря о праймериз по выборам в Госдуму, сказал, что хотел бы там видеть Вячеслава Дамдинцурунова.

- Выбирать, в любом случае, будут люди, для этого и есть процедура праймериз. Потом уже этот кандидат дальше пойдёт по одномандатному округу, и по списку. Эти люди будут выдвигаться в Думу. Я со своей стороны, безусловно, понимаю всю ответственность. Исходя уже из опыта работы с людьми, я буду рекомендовать Вячеславу Дамдинцурунову тоже заявиться на праймериз, - сказал Алексей Цыденов.

Он пояснил, что у министра спорта есть опыт работы по решению социальных вопросов и в других сферах. Теперь всё зависит от участников праймериз «Единой России».

Предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдёт по открытой модели. Избиратели должны определить, кто представит партию на выборах в Государственную Думу. Регистрация кандидатов начнётся на официальном сайте предварительного голосования 15 марта и продлится до 29 апреля. Само голосование пройдёт с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуг». В некоторых регионах (по согласованию с федеральным оргкомитетом) голосование может пройти и в очной форме.По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов. Их утвердит съезд «Единой России».

Выборы в Госдуму нового созыва состоятся 19 сентября. Ранее о планах баллотироваться от Бурятии объявлял звезда шоу-бизнеса Сергей Зверев. Пока неизвестно, пойдёт ли он от какой-либо партии, либо самовыдвиженцем.

Справка:

Вячеслав Дамдинцурунов родился 21 сентября 1977 года в Улан-Удэ. Окончил Петровско-Забайкальское педагогическое училище, отделение физической культуры. Занимался рукопашным боем и тайским боксом.

В 2001 году с отличием закончил факультет физической культуры Бурятского государственного университета. В следующем году стал аспирантом Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. С 2003 года начал работать тренером Академии спортивных и прикладных единоборств по различным боевым единоборствам. Также работал преподавателем кафедры теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности в РГУФК.

В 2005 году закончил аспирантуру РГУФК и получил степень кандидата педагогических наук. В том же году стал вице-президентом некоммерческого предприятия «Академия спортивных и прикладных единоборств».

В 2012 году закончил кафедру государственного и муниципального управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы по специальности «Стратегическое и социально-экономическое развитие».

В 2017 году возглавил министерство спорта и молодёжной политики Бурятии.


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