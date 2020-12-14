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Алексей Цыденов подтвердил намерение баллотироваться на второй срок

Алексей Цыденов подтвердил намерение баллотироваться на второй срок
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Всё зависит от вас», - обратился Алексей Цыденов к жителям

Накануне в ходе прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на следующий вопрос пользователя: «Когда избрание губернатора, будете ли Вы избираться?»

- У меня срок, на который меня люди избрали, до 2022 года. Так что в 2022 году новые выборы. Я пока планирую, но всё зависит от вас, - коротко ответил глава Бурятии.

Этим летом ему уже задавали аналогичный вопрос. Тогда он его застал врасплох, Алексей Цыденов ответил: «Будет день - будет пища. Даже не будем загадывать». Однако годом ранее, в августе 2019 года, он уверенно сказал, что не собирается покидать Бурятию.

Алексей Цыденов приехал в Бурятию в феврале 2017 года, когда был назначен врио главы республики после досрочной отставки Вячеслава Наговицына. В сентябре 2017-го одержал убедительную победу на выборах главы, набрав 87 % голосов избирателей.


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