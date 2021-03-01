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Первый замминистра образования Бурятии покидает пост

Первый замминистра образования Бурятии покидает пост
Власть,  Фото:страница Галины Фомицкой
Галина Фомицкая объяснила причины увольнения

Галина Фомицкая покидает пост первого замминистра образования и науки Бурятии. Она увольняется в связи с выходом на пенсию.

- Я написала заявление на увольнение в связи с выходом на пенсию. На этой неделе ожидается выход указа или постановления, а пока я на работе, исполняю свои обязанности, - сообщила «Байкал-Daily» Галина Фомицкая.

Галина Фомицкая была назначена на должность в сентябре 2017 года. 

Сейчас у министра образования Бурятии Баира Жалсанова три заместителя. Это первый заместитель министра – председатель комитета по науке и профессиональному образованию (та самая должность, которая скоро станет вакантной), а также замминистра – председатель комитета экономики и кадровой политики Доржи Ангархаев и замминистра – председатель комитета общего и дополнительного образования Валерий Поздняков.

Справка:

Галина Фомицкая родилась в селе Тамир Кяхтинского района, окончила Улан-Удэнское педагогическое училище. В 1986 году окончила БГПИ (БГУ) по специальности общая педагогика, история педагогики и образования. 12 лет работала учителем средней школы, в 1992 году стала лауреатом республиканского конкурса «Учитель года».

С 1992 года работала на кафедре педагогики БГУ, пройдя путь от ассистента до заведующего кафедрой. В 2012 году защитила диссертацию по теме «Развитие региональной системы внешней оценки качества общего образования» и получила учёную степень доктора педагогических наук. 

С сентября 2017 года - первый замминистра образования и науки Бурятии. 

Имеет почетные звания «Заслуженный учитель РБ», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». Галина Фомицкая – автор пяти монографий, 15-и учебно-методических пособий и 50-ти научных работ, используемых в педагогической практике.
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