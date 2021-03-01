Бурятский депутат с юмором отреагировала на анонимку

Оксану Бухольцеву почему-то назвали Коношонкиной
Депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева с юмором отреагировала на жалобу, который пользователь оставила на неё в паблике «Аноним 03». Отчество Оксаны Бухольцевой Васильевна, но в посте её почему то назвали «Коношонкиной».
«Хочу сказать про депутата Оксану Коношонкину Бухольцеву. Сколько раз к ней обращалась с житейскими, но такими важными вопросами для населения, относительно пособий, пенсий, еды», - написала анонимный пользователь, добавив, что в ответ слышала только обещания «разузнать».
«Так ни разу и не ответила. Зачем тогда обещать и зачем такие депутаты?» - задаётся вопросом автор поста.
Сама Оксана Бухольцева считает этот пост происками «доброжелателей».
- Люблю вас, мои почитатели и читатели Анонима03. Не переживайте за меня, это нормально, что пишут, значит у кого-то наболело. Ко мне, Коношонкиной Бухольцевой множество раз, судя по всему в ОК (одноклассниках), обращалась женщина по пенсиям, пособиям и еде для населения. Мой ответ разузнаю, отвечу. Видимо не разузнала... перешерстила личные сообщения, нет таких обращений. Аудит комментариев к постам не проводила. Хочу сказать, что в Северобайкальске люди грамотные и понимают, что с пенсией вопросы решает только ФЗ, а вот с двумя обращениями по пенсии разбираюсь, но там по инвалидности. И это не сообщения и комментарии в одноклассниках, - поделилась на своей странице Оксана Бухольцева.
По её словам, все обращения записаны в книге регистрации: по переселению из балков, по оформлению инвалидности, по бане, по зарплате учителям (по справедливости по уменьшению % за категорию, звание), по конфликтным ситуациям с госпитализацией и вопросами ограничительных мер, по септикам, по реабилитации детей, перечислила Бухольцева. По её словам, поступали даже обращения по «отравлению негативной энергией». «Такое тоже бывает, увы, весна», - прокомментировала депутат.
- Но искренне рада, что доброжелатели добрались и до Анонима 03, - заключила она.
Бурятский депутат с юмором отреагировала на анонимку
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