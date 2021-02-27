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Александр Голков создал комнату «Бывших мэров не бывает»

Александр Голков создал комнату «Бывших мэров не бывает»
Власть, 
Экс-мэр Улан-Удэ призывает всех желающих пообщаться с ним в Clubhouse

Бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков провёл анонсированный прямой эфир в новой соцсети Clubhouse.

Эта соцсеть создана для голосового общения, она стремительно начала набирать популярность в начале 2021 года. Clubhouse состоит из «комнат» и «клубов» по интересам, создать которые может любой пользователь. А его подписчики (а после и их подписчики) могут вступить в «комнату» и быть там или спикерами или просто слушателями. Александр Голков 23 февраля сообщил, что освоил Clubhouse и пригласил к себе всех желающих. Уже первый пробный эфир, по словам Голкова, «превзошёл все ожидания». «Люди из разных уголков страны были обескуражены доступностью личной связи со мной в прямом эфире, простотой общения», - поделился он. Особо выделил Голков вопрос от жительницы Братска, обратившей внимание на то, что он почётный город японского города Ямагата.

Накануне, 26 февраля, Александр Голков провёл второй прямой эфир в Clubhouse. Он сообщил, что свою «комнату» назвал «« Бывших мэров не бывает».

- Состоялся анонсированный ранее прямой эфир в Clubhouse в моей комнате « Бывших мэров не бывает». Среди спикеров оказались несколько человек из Улан-Удэ. Мне было очень приятно поговорить с ними на злободневные темы, дать совет и настроить на позитив, - поделился Голков.

Впрочем, пообщаться с ним смогли не все желающие.

- Это произошло по технической причине. Дело в том, что данная социальная сеть работает только на айфонах и не поддерживается на устройствах с андроид. Спешу успокоить своих потенциальных участников: в ближайшее время разработчики обещают запустить доступную версию и для андроидов. Надо немного подождать. Я создал свой аккаунт на долгосрочную перспективу, поэтому все желающие смогут со мной пообщаться, - заверил Голков.

Следующий прямой эфир он проведёт 3 марта в 16.30 часов по московскому времени. Бывший мэр Улан-Удэ заверил, что примет в свою «комнату» всех и готов ответить на любые вопросы.



Александр Голков, занимавший пост с 2012 по 2019 годы, внезапно вернулся в публичное поле в начале этого года. Если во время мэрства его страницы в соцсети явно вели сотрудники пресс-службы мэрии (там были различные официальные релизы), то теперь он начал активно общаться на личные темы.

Для начала он рассказал о своём отце, известном в Бурятии музыканте и педагоге, скончавшемся год назад. После того поста Голков получил массу звонков, что его немало растрогало.

Затем начал делиться фактами своей биографии, например, рассказав, какими для него были «лихие 90-е».

Выкладывал он архивные снимки со своей свадьбы, недавно вспоминал, как брал бездомную собаку из улан-удэнского приюта. А два дня назад опубликовал видео, где из пластиковой бутылки сделал лопатку для сахара или муки.



Также он вышел в самую молодёжную соцсеть TikTok
мэр Голков социальная сеть
 
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