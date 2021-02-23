Экс-мэр Улан-Удэ зарегистрировался в Clubhouse

Экс-мэр Улан-Удэ Александр Голков освоил новую социальную сеть Clubhouse, в основе которой лежит голосовое общение.
- Век живи - век учись. Это мое кредо по жизни. За последние два года открыл для себя мир ещё больше и прокачал свои скиллы! Не важно - сколько вам лет! Главное - если только вы сами не ставите перед собой возрастные ограничения! С недавнего времени освоил новую площадку для себя - clubhouse и подумал, что это отличная платформа для людей любого рода деятельности, - сообщает он на своей странице в Facebook.
Александр Голков отмечает - где ещё можно практически вживую поговорить с людьми.
- Плюс самому любопытно наблюдать, что именно к тебе вызывает интерес, на какие темы хотели бы со мной поговорить люди и так далее, - добавляет бывший мэр столицы Бурятии.
Также он пригласил всех желающих пообщаться в Clubhouse в конце февраля.
Бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков оживил свои страницы в соцсетях в начале года. Для начала он рассказал о своём отце, известном в Бурятии музыканте и педагоге, скончавшемся год назад. После того поста Голков получил массу звонков, что его немало растрогало.
Также он в начале года зарегистрировался в популярном сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok.