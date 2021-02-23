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Экс-мэр Улан-Удэ зарегистрировался в Clubhouse

Экс-мэр Улан-Удэ зарегистрировался в Clubhouse
Общество,  Фото:facebook.com
«За последние два года открыл для себя мир ещё больше и прокачал свои скиллы», - отмечает Александр Голков

Экс-мэр Улан-Удэ Александр Голков освоил новую социальную сеть Clubhouse, в основе которой лежит голосовое общение.

- Век живи - век учись. Это мое кредо по жизни. За последние два года открыл для себя мир ещё больше и прокачал свои скиллы! Не важно - сколько вам лет! Главное - если только вы сами не ставите перед собой возрастные ограничения! С недавнего времени освоил новую площадку для себя - clubhouse и подумал, что это отличная платформа для людей любого рода деятельности, - сообщает он на своей странице в Facebook.

Александр Голков отмечает - где ещё можно практически вживую поговорить с людьми.

- Плюс самому любопытно наблюдать, что именно к тебе вызывает интерес, на какие темы хотели бы со мной поговорить люди и так далее, - добавляет бывший мэр столицы Бурятии.

Также он пригласил всех желающих пообщаться в Clubhouse в конце февраля.



Бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков оживил свои страницы в соцсетях в начале года. Для начала он рассказал о своём отце, известном в Бурятии музыканте и педагоге, скончавшемся год назад. После того поста Голков получил массу звонков, что его немало растрогало.

Также он в начале года зарегистрировался в популярном сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok. 


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