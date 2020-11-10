В Иркутской области власти района заплатили покусанным собаками подросткам

С иском в суд обратился прокурор
В Братском районе Иркутской области бездомные собаки покусали трёх подростков. Прокуратура пришла к выводу, что причиной инцидента стало ненадлежащая работа администрации Братского района в сфере обращения с безнадзорными животными.
- Администрацией не принимались необходимые меры, направленные на установление фактической популяции безнадзорных животных на территории района, не анализировались факты нападений безнадзорных животных на людей, их частота, локализация, не принимались меры для отлова, - сообщает прокуратура Иркутской области.
Прокуратура внесла в адрес мэра Братского района представление. Оно рассмотрено и удовлетворено.
Также прокурор обратился в суд с исками о взыскании с администрации района компенсации морального вреда на общую сумму в размере 70 тысяч рублей.
Суд исковые требования удовлетворил в полном объёме, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
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