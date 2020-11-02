Бурятию посетил замруководителя Росрыболовства

Василий Соколов осмотрел Большереченский рыбоводный завод
30 октября Большереченский рыбоводный завод, который находится в Кабанском районе Бурятии, посетил заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. Он побывал в республике во второй раз, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.
Поводом стала рекордная закладка икры байкальского омуля. Как сообщал «Байкал-Daily», для восстановления запасов байкальского омуля «Главрыбвод» заложил в этом году рекордный объём икры на инкубацию – около миллиарда штук. Этот показатель побил рекорд прошлого года (тогда было порядка 670 млн штук).
- Впервые за последние 10 лет квота на вылов омуля освоена в полном объёме – это 75 тонн. Рекордная закладка икры омуля на рыбоводных заводах стала возможна благодаря введению запрета на промышленный вылов омуля и усилению рыбоохранных мероприятий Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, а также МВД по Бурятии, - отметил заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.
В этом году Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» совместно с полицейскими выпустили в реку Селенга около тысячи мальков осетра. Кроме того, предприятие предоставило два беспилотных аппарата для усиления охранных мероприятий в республике.
- Свой вклад в общее дело внесла и природоохранная прокуратура Бурятии, которая в свою очередь вела контроль и принимала участие в мероприятиях Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Так, например, представители природоохранной прокуратуры участвовали в этом году в выпуске отнерестившихся производителей Байкальского омуля в свою естественную среду обитания, - отметил руководитель ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик.
Искусственное воспроизводство байкальского омуля осуществляет Байкальский филиал «Главрыбвод» в ведомстве, которого находятся рыбоводные заводы (Большереченский, Баргузинский, Селенгинский). Здесь используется экологический метод сбора икры (метод Дзюменко). Весь объём рыбы после нереста возвращён обратно в озеро Байкал для поддержания биомассы.
Также с 2021 года предусмотрена реконструкция Большереченского и Селенгинского рыбоводных заводов с общим объемом финансирования около 800 млн. руб. средств федерального бюджета.
Фоторепортаж с Большереченского рыбоводного завода – «роддома» для омуля можно посмотреть по ссылке.
Бурятию посетил замруководителя Росрыболовства
Власть, Фото:
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