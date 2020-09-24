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Глава Бурятии участвует в совещании Николая Патрушева

Глава Бурятии участвует в совещании Николая Патрушева
Власть,  Фото:egov-buryatia.ru
Выездное совещание проходит во Владивостоке

В четверг, 24 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов принимает участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

В совещании, которое проходит во Владивостоке, принимают участие Николай Патрушев, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и главы регионов.

В повестке вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, дополнительные меры по пресечению правонарушений в сфере добычи и переработки водных биологических ресурсов.
глава Бурятии Алексей Цыденов Совет безопасности
 
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