Глава Бурятии участвует в совещании Николая Патрушева

Выездное совещание проходит во Владивостоке



В четверг, 24 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов принимает участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.



В совещании, которое проходит во Владивостоке, принимают участие Николай Патрушев, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и главы регионов.



В повестке вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, дополнительные меры по пресечению правонарушений в сфере добычи и переработки водных биологических ресурсов.

