Выездное совещание проходит во Владивостоке
В четверг, 24 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов принимает участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
В совещании, которое проходит во Владивостоке, принимают участие Николай Патрушев, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и главы регионов.
В повестке вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, дополнительные меры по пресечению правонарушений в сфере добычи и переработки водных биологических ресурсов.
Глава Бурятии участвует в совещании Николая Патрушева
Власть, Фото:
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