Алексей Цыденов участвует в совете губернаторов ДФО

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Совещание проходит во Владивостоке



Глава Бурятии Алексей Цыденов принимает участие в совете глав дальневосточных регионов под председательством полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. Совещание проходит сегодня, 23 сентября во Владивостоке.



Участники совещания обсудят исполнение поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина, реализацию планов социального развития центров экономического роста (президентской дальневосточной субсидии) в регионах ДФО, готовность регионов Дальнего Востока к отопительному сезону 2020-2021.



В обсуждении вопросов принимают участие также представители федеральных министерств и ведомств.





