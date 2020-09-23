Совещание проходит во Владивостоке
Глава Бурятии Алексей Цыденов принимает участие в совете глав дальневосточных регионов под председательством полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. Совещание проходит сегодня, 23 сентября во Владивостоке.
Участники совещания обсудят исполнение поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина, реализацию планов социального развития центров экономического роста (президентской дальневосточной субсидии) в регионах ДФО, готовность регионов Дальнего Востока к отопительному сезону 2020-2021.
В обсуждении вопросов принимают участие также представители федеральных министерств и ведомств.
Алексей Цыденов участвует в совете губернаторов ДФО
Власть, Фото:
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