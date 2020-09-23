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Алексей Цыденов участвует в совете губернаторов ДФО

Алексей Цыденов участвует в совете губернаторов ДФО
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Совещание проходит во Владивостоке

Глава Бурятии Алексей Цыденов принимает участие в совете глав дальневосточных регионов под председательством полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. Совещание проходит сегодня, 23 сентября во Владивостоке.

Участники совещания обсудят исполнение поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина, реализацию планов социального развития центров экономического роста (президентской дальневосточной субсидии) в регионах ДФО, готовность регионов Дальнего Востока к отопительному сезону 2020-2021.

В обсуждении вопросов принимают участие также представители федеральных министерств и ведомств.


глава Бурятии Алексей Цыденов Дальневосточный федеральный округ
 
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