У бурятского сенатора появились две квартиры

Стали известны доходы сенаторов от Бурятии за 2018 год
Совет Федерации опубликовал сведения о доходах и имуществе действующих сенаторов за 2018 год.
Снизились доходы
Декларированный годовой доход сенатора от Бурятии, экс-главы республики Вячеслава Наговицына составил более 5,2 млн рублей, доход его супруги – более 133 тысяч рублей. У Наговицына доход в 2018 году снизился, за 2017 год он задекларировал 6,4 миллиона.
Если пройтись по недвижимости, то список у жены Вячеслава Владимировича тот же. Нина Наговицына владеет двумя участками по 10 соток - под ИЖС и для ведения личного подсобного хозяйства, домом площадью 465,7 кв. метров, гаражом в 72 кв. метра и баней в 34,5 «квадрата». Ездит по-прежнему супруга бывшего главы региона на кроссовере «КИА SLS».
Что касается самого Вячеслава Наговицына, то у него в собственности есть квартира в 42 «квадрата», также за ним числятся кроссовер «Лексус RX350» и прицеп к легковому автомобилю.
У супружеской пары в долевой собственности есть квартира в 93,9 кв. метров.
Появились две квартиры
У другого сенатора от Бурятии Александра Варфоломеева декларированный годовой доход составил 4,8 млн рублей. В прошлом году он задекларировал примерно такой же доход – 4,7 млн рублей.
Доход жены экс-руководителя ГТРК «Бурятия» зафиксирован в 115 тысяч рублей. Данные любопытные, поскольку в 2017 году она получила 6,1 миллиона рублей, 2015 году её доходы составляли 34 миллиона, а в 2016 - 2,1 миллиона рублей.
У его супруги по-прежнему в собственности - два жилых дома 20 и 114 квадратов, две квартиры 35 и 40 квадратов, семь земельных участков – в общем 40 соток под ИЖС, 8 соток - для обслуживания жилого дома и 12 соток - под индивидуальную жилую застройку.
В части недвижимого имущества у Варфоломеева крупные изменения. За ним числятся на сегодня две квартиры – 111 и 106 «квадратов». Всего же остального, что было задекларировано в прошлом году, уже нет.
Тогда на члена Совета Федерации было зарегистрировано три земельных участка – 25 соток для ведения дачного хозяйства, 15 – для строительства дома отдыха и почти 10 - под домом. Также за ним числится дом отдыха площадью 74 квадратных метра и дом 83,8 квадратного метра и гаражный бокс 34 квадрата.
Самый богатый из Камчатки
Лидером по доходам среди членов Совета Федерации оказался сенатор от Камчатки Валерий Пономарев. Он задекларировал 2,35 млрд рублей. Годом ранее Пономарев был на втором месте по доходам. Прошлогодний лидер рейтинга — сенатор от Дагестана Сулейман Керимов — оказался на этот раз вторым. Его доход резко упал – с 2,7 млрд рублей годом ранее до 37 млн рублей.
Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018 году составил 15,27 млн рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», также свои доходы за прошлый год раскрыли депутаты Госдумы от Бурятии.
У бурятского сенатора появились две квартиры
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