15 Апреля

14 Апреля

Популярное

У бурятского сенатора появились две квартиры

У бурятского сенатора появились две квартиры
Власть, 
Стали известны доходы сенаторов от Бурятии за 2018 год

Совет Федерации опубликовал сведения о доходах и имуществе действующих сенаторов за 2018 год.

Снизились доходы

Декларированный годовой доход сенатора от Бурятии, экс-главы республики Вячеслава Наговицына составил более 5,2 млн рублей, доход его супруги – более 133 тысяч рублей. У Наговицына доход в 2018 году снизился, за 2017 год он задекларировал 6,4 миллиона.

Если пройтись по недвижимости, то список у жены Вячеслава Владимировича тот же. Нина Наговицына владеет двумя участками по 10 соток - под ИЖС и для ведения личного подсобного хозяйства, домом площадью 465,7 кв. метров, гаражом в 72 кв. метра и баней в 34,5 «квадрата». Ездит по-прежнему супруга бывшего главы региона на кроссовере «КИА SLS».

Что касается самого Вячеслава Наговицына, то у него в собственности есть квартира в 42 «квадрата», также за ним числятся кроссовер «Лексус RX350» и прицеп к легковому автомобилю.

У супружеской пары в долевой собственности есть квартира в 93,9 кв. метров.

Появились две квартиры

У другого сенатора от Бурятии Александра Варфоломеева декларированный годовой доход составил 4,8 млн рублей. В прошлом году он задекларировал примерно такой же доход – 4,7 млн рублей.

Доход жены экс-руководителя ГТРК «Бурятия» зафиксирован в 115 тысяч рублей. Данные любопытные, поскольку в 2017 году она получила 6,1 миллиона рублей, 2015 году её доходы составляли 34 миллиона, а в 2016 - 2,1 миллиона рублей.

У его супруги по-прежнему в собственности - два жилых дома 20 и 114 квадратов, две квартиры 35 и 40 квадратов, семь земельных участков – в общем 40 соток под ИЖС, 8 соток - для обслуживания жилого дома и 12 соток - под индивидуальную жилую застройку.

В части недвижимого имущества у Варфоломеева крупные изменения. За ним числятся на сегодня две квартиры – 111 и 106 «квадратов». Всего же остального, что было задекларировано в прошлом году, уже нет.

Тогда на члена Совета Федерации было зарегистрировано три земельных участка – 25 соток для ведения дачного хозяйства, 15 – для строительства дома отдыха и почти 10 - под домом. Также за ним числится дом отдыха площадью 74 квадратных метра и дом 83,8 квадратного метра и гаражный бокс 34 квадрата.

Самый богатый из Камчатки

Лидером по доходам среди членов Совета Федерации оказался сенатор от Камчатки Валерий Пономарев. Он задекларировал 2,35 млрд рублей. Годом ранее Пономарев был на втором месте по доходам. Прошлогодний лидер рейтинга — сенатор от Дагестана Сулейман Керимов — оказался на этот раз вторым. Его доход резко упал – с 2,7 млрд рублей годом ранее до 37 млн рублей.

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018 году составил 15,27 млн рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», также свои доходы за прошлый год раскрыли депутаты Госдумы от Бурятии.
декларация доходов Совет Федерации
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Депутат Госдумы от Бурятии обзавёлся недвижимостью
Депутат Госдумы от Бурятии обзавёлся недвижимостью
Власть, 15.04.2019
Бурятские депутаты Госдумы раскрыли свои доходы за 2018 год
Игорь Шутенков вышел в Instagram
Игорь Шутенков вышел в Instagram
Власть, 15.04.2019
В первый же день он запустил конкурс комментариев
Алексей Цыденов: «Хотел написать о трудностях, но не буду»
Алексей Цыденов: «Хотел написать о трудностях, но не буду»
Власть, 15.04.2019
Глава Бурятии опубликовал «таинственный» пост в Facebook
По инициативе главы Бурятии власти России озаботились ценами на битум
По инициативе главы Бурятии власти России озаботились ценами на битум
Власть, 15.04.2019
Алексей Цыденов принял участие в совещании под председательством Дмитрия Медведева
Совет СО РАН считает необходимым внесение изменений в приказ о нормативах сброса в Байкал
Совет СО РАН считает необходимым внесение изменений в приказ о нормативах сброса в Байкал
Власть, 12.04.2019
Завышенные требования не позволяют построить очистные сооружения на Байкале
Экологическую экспертизу объектов социальной инфраструктуры отменят
Экологическую экспертизу объектов социальной инфраструктуры отменят
Власть, 11.04.2019
Главе Бурятии удалось убедить Владимира Путина в необходимости ее отмены
Губернатор Иркутской области подал в суд на Думу Иркутска
Губернатор Иркутской области подал в суд на Думу Иркутска
Власть, 11.04.2019
Дума затягивает исполнение требования губернатора всеми способами
Игорь Шутенков встретился с активистами ТОСов Советского района
Игорь Шутенков встретился с активистами ТОСов Советского района
Власть, 11.04.2019
Встреча прошла в микрорайоне Степной и началась с осмотра памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны
В правительстве России занимаются «Дальневосточным гектаром» для Бурятии
В правительстве России занимаются «Дальневосточным гектаром» для Бурятии
Власть, 11.04.2019
Законопроект прошёл одобрение на специальной комиссии
Спасатели Бурятии встретились с коллегами из Монголии
Спасатели Бурятии встретились с коллегами из Монголии
Власть, 10.04.2019
Спасатели делились опытом предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Главам поселений Иркутской области повысят зарплату
Главам поселений Иркутской области повысят зарплату
Власть, 10.04.2019
Сейчас их зарплата даже ниже, чем, к примеру, у директора дома культуры
В Бурятии назначили начальника полиции
В Бурятии назначили начальника полиции
Власть, 10.04.2019
Должность получил полковник Баир Хамагаев
Бурятского депутата Баира Цыренова проверит комиссия по этике
Бурятского депутата Баира Цыренова проверит комиссия по этике
Власть, 09.04.2019
Жалобу на коммуниста написали депутаты Курумканского района
Глава Бурятии поддержал каток Селенгинска в конкурсе NIVEA. Видео
Глава Бурятии поддержал каток Селенгинска в конкурсе NIVEA. Видео
Власть, 09.04.2019
За каток на сегодня проголосовали более 3 тысячи человек
Путина просят назначить губернатором Иркутской области Сергея Зверева
Путина просят назначить губернатором Иркутской области Сергея Зверева
Власть, 09.04.2019
Иркутяне подписывают необычную петицию в адрес президента

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^