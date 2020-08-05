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Мэрия Улан-Удэ объяснила, где будут работать 42 новых автобуса

Мэрия Улан-Удэ объяснила, где будут работать 42 новых автобуса
Власть, 
Автобусы будут поставлены осенью

В мэрии объяснили, по каким маршрутам будут ездить новые 42 автобуса. Накануне «Байкал-Daily» сообщал об объявленных торгах на их поставку, начальная стоимость двух контрактов – почти 200 миллионов рублей.

Автобусы будут направлены на улучшение транспортной доступности отдалённых районов города. Благодаря появлению новых автобусов, в городе будут усилены существующие «слабые» маршруты и откроются новые радиальные маршруты по направлениям: Аэропорт, Левый берег, 100-е кварталы, посёлок Восточный, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Проблема нехватки автобусов большой вместимости на городских маршрутах в Улан-Удэ стоит уже не первый год и в этом году в рамках проекта «Народный бюджет» жители Улан-Удэ проголосовали на приобретение новых автобусов средней вместимости, - отметили в администрации города.

На средства «народного бюджета» в результате голосования горожан будут приобретены 20 автобусов. На эти цели направлено 103 млн рублей из 300 миллионов, выделенных на Республику Бурятия. ⠀

На средства дальневосточной президентской субсидии будут приобретены ещё 22 единицы техники.

«Таким образом, в настоящий момент объявлено две закупки на 22 автобуса из средств президентской субсидии и 20 автобусов из средств «народного бюджета», - подытожили в мэрии.

Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ приобретает автобусы средней вместимости - 50-52 человек, с «сидячими» местами от 15 мест и наличием аппарели и низкого пола для удобства маломобильных групп населения. Автобусы будут оборудованы кондиционерами и соответствовать всем современным требованиям безопасности, с системами пожаротушения и видеонаблюдения. ⠀

Как сообщал «Байкал-Daily», «фишкой» станут цитаты президента страны Владимира Путина, которыми «украсят» автобусы. В мэрии также объяснили и это решение.

«Для того, чтобы оформить автобусы внешне, было решено их забрендировать в современной или национальной тематике. Для этого привлечено рекламное агентство, которое предложило различные варианты брендирования. Один из них – использование цитат президента о развитии Дальнего Востока и «народном бюджете», поскольку источники финансирования - Единая дальневосточная субсидия и «народный бюджет». В результате было разработано несколько макетов, которые будут рассматриваться в дальнейшем как варианты для оформления автобусов», пояснили в мэрии.

Брендирование начнётся после того, как техника будет поставлена в Улан-Удэ осенью этого года. ⠀

В ближайшие 10-12 дней пройдёт подписание договоров с победителями конкурса.
автобус общественный транспорт
 
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