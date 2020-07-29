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В Забайкалье туризмом будет заниматься минэкономразвития края

В Забайкалье туризмом будет заниматься минэкономразвития края
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
В правительстве региона произошли структурные изменения

В правительстве Забайкальского края перераспределены функции между министерствами, отвечающими за экономическое и инвестиционное развитие региона. Изменения направлены на повышение эффективности координации и планирования в сфере экономики, отметили в пресс-службе правительства.

Вопросы развития туризма и привлечения инвестиций переданы министерству экономического развития Забайкальского края. На основе министерства инвестиционного развития создаётся комитет по планированию и развитию региона. К его обязанностям отнесена разработка стратегии социально-экономического развития края, создание условий для создания индустриально-промышленных парков, инновационной инфраструктуры и подготовка инвестиционных программ в различных сферах, разработка документов территориального планирования.

Кроме того, в структуре правительства выделен отдельный орган власти, который станет отвечать за экономическое развитие муниципальных районов и городских округов. Департамент по развитию местного самоуправления Забайкальского края, которому переданы некоторые полномочия минэкономразвития, будет оказывать районам содействие в экономическом развитии, отвечать за привлечение дополнительных финансовых ресурсов муниципальным образованиям региона.

- Структурные изменения не повлекут увеличения штатной численности органов власти, реорганизация будет проведена в двухмесячный срок, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Забайкальский край правительство Забайкальского края
 
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